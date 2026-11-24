Precedente evento del progetto Mafalda

Saranno gli studenti del progetto Mafalda ad aprire domani (25 novembre) Lucca si intreccia, l’iniziativa dedicata al contrasto della violenza sulle donne che vede protagoniste le scuole superiori del territorio organizzata – in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – da Croce Verde di Lucca, Auser Filo d’Argento Lucca e Centro Antiviolenza Luna, tre realtà unite nella promozione dei diritti, dell’ascolto e della tutela della persona.

Nel primo intervento in programma, infatti, le ragazze e i ragazzi delle scuole lucchesi daranno voce al tema attraverso diverse espressioni artistiche: due coreografie, la lettura di poesie originali scritte da loro stessi e una selezione di frasi dedicate alle giovani donne vittime di violenza. A seguire, gli studenti illustreranno il percorso Benessere a scuola – Mafalda, approfondendo il ruolo strategico dei tutor scolastici nel prevenire e contrastare ogni forma di prevaricazione e violenza tra i banchi.

All’evento parteciperanno, per l’Azienda Usl Toscana nord ovest, le operatrici Ilaria Arata, Elisabetta Battistoni e Miriam Dinelli della struttura di Educazione e promozione della salute area nord, diretta da Luigi Franchini, affiancate dalle docenti referenti degli istituti lucchesi coinvolti nella rete: Martina Rossi (Liceo Passaglia), Gaia Picone (Isi Machiavelli – Liceo Paladini), Chiara Dini (Polo Fermi Giorgi) e Maria D’Urso (Isi Piana di Lucca)

Nato con l’obiettivo di promuovere il benessere psicofisico tra i giovanissimi, il progetto Mafalda – realizzato in collaborazione anche con il Consultorio Giovani di Lucca – offre una formazione mirata a sviluppare competenze relazionali, sociali ed emotive, potenziando autostima e resilienza per favorire scelte di vita consapevoli.