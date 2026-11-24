Le biologhe marine di Worldrise hanno incontrato gli studenti lucchesi per sensibilizzarli sulla biodiversità e sull’inquinamento da plastica

Il mare entra nelle scuole di Lucca per una giornata dedicata alla conoscenza, alla scoperta e alla tutela dell’ambiente. Si è svolta oggi, martedì 24 novembre, l’iniziativa Il mare in aula, il progetto educativo promosso dalla Fondazione Worldrise ets al quale il Comune di Lucca ha aderito in seguito ad una idea nata nell’ambito delle riunioni dell’osservatorio Affari animali, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della salvaguardia degli ecosistemi marini e della biodiversità.

L’iniziativa ha coinvolto complessivamente circa cento bambini delle scuole primarie del territorio, con un primo appuntamento questa mattina alla scuola Pascoli e un secondo incontro previsto nel pomeriggio alla scuola Don Milani. Un’occasione per avvicinare gli studenti, attraverso un approccio coinvolgente e interattivo, alla conoscenza del mare, delle specie che lo abitano e delle principali minacce che ne compromettono l’equilibrio.

Il percorso educativo, condotto da biologhe marine della Fondazione Worldrise, si è articolato in due momenti principali: una lezione guidata, arricchita da immagini, video e momenti di confronto con gli alunni, e un laboratorio sensoriale attraverso la Scatola dei Tesori di Worldrise, uno strumento didattico che ha permesso ai bambini di osservare da vicino, riconoscere e conoscere reperti naturali e materiali di origine antropica raccolti sulle spiagge. Un’esperienza concreta per comprendere il valore della biodiversità marina, gli effetti dell’inquinamento e l’importanza dei comportamenti quotidiani nella protezione dell’ambiente.

“Educare al rispetto dell’ambiente – dichiarano congiuntamente le assessore Cristina Consani e Simona Testaferrata – significa investire concretamente nel futuro della nostra comunità. Con questa iniziativa abbiamo voluto offrire ai bambini un’esperienza educativa diversa, capace di unire conoscenza scientifica, curiosità e partecipazione attiva. Anche una città come Lucca, che non si affaccia direttamente sul mare, ha un legame profondo con gli ecosistemi marini attraverso i propri corsi d’acqua e le azioni quotidiane di ciascuno di noi. È fondamentale far comprendere ai più piccoli che ogni comportamento, dalla corretta gestione dei rifiuti alla riduzione dell’utilizzo della plastica, può contribuire alla salvaguardia del nostro pianeta. La scuola rappresenta il luogo privilegiato in cui costruire questa consapevolezza, formando cittadini più attenti, responsabili e sensibili alle grandi sfide ambientali. Ringraziamo la Fondazione Worldrise, le dirigenti scolastiche, gli insegnanti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa bella giornata, che conferma la volontà dell’amministrazione di promuovere un’educazione ambientale sempre più concreta, diffusa e accessibile”.