L’iniziativa chiama a raccolta strutture ricettive, realtà culturali e terzo settore lucchesi e non solo per calibrare l’offerta dell’evento sulle esigenze di famiglie, anziani e persone con disabilità

Nuova tappa del percorso operativo di Via Libera 2.0 – Accessibilità sui Cammini Toscani, il progetto ideato e gestito dalla Cooperativa Itinera di Livorno nell’ambito del programma Toscana regione accessibile a tutti, con il contributo di presidenza del consiglio dei ministri – ministero per la disabilità e Regione Toscana. Dopo la fase di animazione territoriale e i primi laboratori dedicati al Cammino di San Francesco e alla Via Francigena, l’iniziativa chiama ora a raccolta operatori della filiera turistica, strutture ricettive, guide ambientali, realtà culturali, soggetti della mobilità e associazioni del terzo settore per partecipare al nuovo workshop di Travel Design, previsto in modalità online giovedì 26 novembre dalle 14 alle 17.

Questo terzo appuntamento laboratoriale si concentrerà sul Cammino di San Jacopo, con riferimento alle tappe Lucca–Pisa (28,6 chilometri) e Pisa–Livorno (35,9 chilometri). Partendo dai dati emersi dalla mappatura tecnica e dalle riflessioni del Focus Group tenutosi a Livorno lo scorso ottobre, il confronto servirà a valorizzare il patrimonio storico, culturale e monumentale del tracciato, superando le barriere e renderlo fruibile da tutti.