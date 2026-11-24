La radiologia senologica di Lucca, compie un importante passo avanti nell’innovazione clinica e diagnostica. La struttura, diretta da Eugenia Picano, da questo mese di novembre 2026 è in grado di offrire alle pazienti del territorio in maniera regolare le mammografie con mezzo di contrasto, indagini diagnostiche avanzate che ampliano in modo significativo le possibilità di approfondimento e caratterizzazione delle lesioni mammarie, affiancando le metodiche tradizionali nei casi in cui sia clinicamente indicata. La possibilità di offrire questa prestazione permette di ottenere informazioni più precise e tempestive, permettendo alle donne lucchesi di rivolgersi a strutture del territorio lucchese per esami di secondo livello.

Il miglioramento del percorso è il frutto diretto dell’entrata a pieno regime del mammografo di ultima generazione Fuji Innovality, acquisito grazie alla generosa donazione effettuata lo scorso anno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Oltre al modulo specifico per le mammografie con mezzo di contrasto, l’apparecchiatura è dotata anche di un sistema per l’esecuzione di biopsie stereotassiche sotto guida mammografica, garantendo così un percorso diagnostico completo, altamente qualificato e a dose contenuta.

“A nome della Uosd di Radiologia Senologica di Lucca e di tutte le pazienti che potranno beneficiare di questa importante opportunità – sottolinea la direttrice Eugenia Picano – desidero rivolgere alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca un sincero e sentito ringraziamento. La sensibilità dimostrata e l’attenzione concreta verso la salute femminile rappresentano un esempio prezioso di sostegno al servizio sanitario pubblico e alla crescita della sanità locale”.