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Lucca Magico Natale, il primo bilancio di Confcommercio: “Grande apprezzamento, città calda e accogliente”
Dopo l’avvio del programma natalizio, l’associazione dei commercianti annuncia nei prossimi giorni un proprio evento e conferma le tradizionali aperture serali dei negozi prima di Natale
All’indomani del weekend che ha segnato l’avvio del programma 2026 di Lucca Magico Natale, con le varie iniziative natalizie ormai nel pieno della loro attività, Confcommercio coglie l’occasione per tracciare un primissimo bilancio del clima che si respira in città.
“Non c’è dubbio – si legge in una nota dell’associazione, condivisa in particolare col Ccn Città di Lucca e il sindacato Federmoda – che il contenitore Lucca Magico Natale messo in piedi dal Comune stia riscuotendo ogni anno di più un grande e crescente apprezzamento da parte del pubblico. In questi primi giorni all’insegna di luci lungo le strade, allestimenti, proiezioni sulle facciate, la grande novità del Bosco di piazza San Michele, mercatini e altro ancora, è palpabile la sensazione di una città calda e accogliente”.
“La nostra associazione – insiste la nota – farà anche quest’anno la sua parte, con un evento che verrà svelato nei prossimi giorni e con le aperture straordinarie serali dei negozi prima di Natale, appuntamento ormai tradizionale per la città”.
“Doveroso – chiudono Confcommercio, Ccn e Federmoda – un ringraziamento al Comune per il lavoro svolto e, nello specifico, per l’iniziativa dei parcheggi in struttura gratuiti tre ore al giorno per incentivare ancor di più lo shopping. Siamo certi che questo trend proseguirà anche nelle prossime settimane, contribuendo così a rafforzare ancor di più il concetto di una città vestita a festa”.