“Non c’è dubbio – si legge in una nota dell’associazione, condivisa in particolare col Ccn Città di Lucca e il sindacato Federmoda – che il contenitore Lucca Magico Natale messo in piedi dal Comune stia riscuotendo ogni anno di più un grande e crescente apprezzamento da parte del pubblico. In questi primi giorni all’insegna di luci lungo le strade, allestimenti, proiezioni sulle facciate, la grande novità del Bosco di piazza San Michele, mercatini e altro ancora, è palpabile la sensazione di una città calda e accogliente”.