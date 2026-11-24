La professoressa Caterina Di Pasquale, antropologa culturale e docente all’Università di Pisa, sarà protagonista dell’incontro Il passato nel presente, per un’altra memoria, in programma venerdì 27 novembre, alle 17, nella Sala Antica Armeria di Palazzo Ducale. L’iniziativa, promossa dalla Scuola per la Pace della Provincia di Lucca, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea (Isrec), sarà dedicata al rapporto tra memoria, storia e conflitti contemporanei.

Al centro dell’intervento sarà, in particolare, il tema di stringente attualità della cosiddetta guerra ibrida e del rischio che i conflitti in corso e le continue violazioni dei diritti umani possano determinare, anche dal punto di vista antropologico, una progressiva assuefazione alla guerra.

La professoressa Di Pasquale – che in mattinata avrà anche un incontro con gli studenti – approfondirà il rapporto tra questa condizione e le politiche della memoria, che rischiano di perdere significato quando non sono accompagnate da una riflessione sul presente.

L’incontro – a ingresso libero – sarà aperto dai saluti istituzionali e, dopo l’introduzione curata da Jonathan Pieri, direttore di Isrec Lucca, interverrà Caterina Di Pasquale che si occupa di processi memoriali, guerra e del rapporto tra memoria e storia. Fa parte del comitato scientifico del Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema. Tra le sue pubblicazioni: Antropologia della memoria. Il ricordo come ‘fatto culturale’ (il Mulino, 2018) e, insieme a Fabio Dei, Stato, violenza, libertà. La ‘critica del potere’ e l’antropologia contemporanea (Donzelli, 2017) e Le rievocazioni storiche. Feste civiche e cultura popolare in Toscana (Donzelli, 2023).