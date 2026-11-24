L'opera pubblica|
Più vicina la rotatoria fra viale San Concordio e via del Giardino dopo l’ok della conferenza dei servizi
L’intervento costerà 600mila euro: i pareri pervenuti al Comune esprimono assenso alla realizzazione dell’opera
Si chiude con esito favorevole la conferenza dei servizi preliminare all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della nuova rotatoria tra viale di San Concordio e via del Giardino, in località Pontetetto. Il provvedimento dà atto delle conclusioni e segna un passaggio formale nell’iter dell’opera.
L’intervento costerà 600mila euro. Con una precedente determinazione dirigenziale,l’amministrazione aveva affidato il servizio tecnico di progettazione di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e delle opzioni per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla società Dp Ingegneria Srl di Lucca.
La conferenza dei servizi decisoria semplificata in modalità asincrona era stata indetta con nota del 6 novembre 2026 fissando al 13 novembre il termine per le richieste di integrazioni e alle 12 del 23 novembre quello per le determinazioni motivate. Durante l’istruttoria è pervenuta una richiesta di integrazione dal settore Genio Civile Toscana Nord della Regione Toscana per valutare le interferenze di competenza, riscontrata il 18 novembre con la trasmissione degli elaborati richiesti.
Nel verbale del 23 novembre è stato evidenziato che i pareri pervenuti esprimono assenso alla realizzazione dell’opera e che le richieste di modifica saranno recepite in parte nel progetto di fattibilità tecnico-economica e in parte in quello esecutivo, insieme alle prescrizioni da applicare durante i lavori.