Si chiude con esito favorevole la conferenza dei servizi preliminare all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della nuova rotatoria tra viale di San Concordio e via del Giardino, in località Pontetetto. Il provvedimento dà atto delle conclusioni e segna un passaggio formale nell’iter dell’opera.

L’intervento costerà 600mila euro. Con una precedente determinazione dirigenziale,l’amministrazione aveva affidato il servizio tecnico di progettazione di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e delle opzioni per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla società Dp Ingegneria Srl di Lucca.

La conferenza dei servizi decisoria semplificata in modalità asincrona era stata indetta con nota del 6 novembre 2026 fissando al 13 novembre il termine per le richieste di integrazioni e alle 12 del 23 novembre quello per le determinazioni motivate. Durante l’istruttoria è pervenuta una richiesta di integrazione dal settore Genio Civile Toscana Nord della Regione Toscana per valutare le interferenze di competenza, riscontrata il 18 novembre con la trasmissione degli elaborati richiesti.