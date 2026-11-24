L’appuntamento, promosso da Alleanza Verdi Sinistra-Europa Verde Lucca, è in programma venerdì (27 novembre), alle 18, alla Casermetta San Paolino

Partire dalla denuncia dell’economista Alessandro Volpi sul progressivo definanziamento della sanità pubblica e sulle scelte di politica economica del Governo, per aprire un confronto che coinvolga tutti i mondi della sanità del nostro territorio: le organizzazioni sindacali, gli operatori sanitari, le associazioni e i comitati cittadini. Realtà diverse, riunite attorno allo stesso tavolo per ragionare insieme sul futuro del servizio sanitario pubblico e sulla difesa del diritto universale alla salute.

È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico dal titolo La sanità non si taglia. Le ragioni per un welfare e una cura pubblici e universali, promosso da Alleanza Verdi Sinistra-Europa Verde Lucca, in programma venerdì (27 novembre), alle 18, alla Casermetta San Paolino, sulle mura urbane di Lucca, nella zona dell’ex Manifattura.

Nelle sue analisi, Alessandro Volpi ha più volte evidenziato come l’incremento nominale delle risorse destinate alla sanità pubblica non sia sufficiente a compensare l’inflazione, l’aumento dei costi e le crescenti necessità assistenziali della popolazione. Un progressivo impoverimento del servizio sanitario nazionale, che trova riscontro anche nelle analisi della Fondazione Gimbe: 22,7 miliardi di euro di mancato finanziamento rispetto al mantenimento dell’incidenza sul Pil delle risorse destinate alla sanità nel 2022.

Una situazione le cui conseguenze sono sempre più evidenti nella vita quotidiana delle persone: dalle liste d’attesa alle difficoltà di accesso alle prestazioni, dalla carenza di personale sanitario al crescente ricorso alla sanità privata, fino alla rinuncia alle cure da parte di chi non dispone delle risorse economiche necessarie.

La particolarità dell’appuntamento lucchese sarà proprio quella di mettere in dialogo, in un’unica occasione, tutte le diverse componenti che sul territorio si occupano di sanità, da differenti punti di vista: chi rappresenta le lavoratrici e i lavoratori, chi opera quotidianamente nei servizi sanitari, chi tutela i diritti dei pazienti e chi, attraverso l’impegno civico dei comitati, si batte per una sanità pubblica più vicina ai bisogni delle persone.

All’incontro con Alessandro Volpi interverranno Fabrizio Simonetti, segretario generale della Cgil Lucca; Elisa Gai, Uil Fp Toscana; Giuliano Grazzini, della società medico chirurgica lucchese; Marco Farné, medico di comunità; Roberto Crea, di CittadinanzAttiva; Gemma Urbani, dei comitati cittadini per la sanità.

Ad aprire l’iniziativa saranno i saluti di Marta Glenda Lugano e Luca Fidia Pardini, coportavoce di Europa Verde Lucca. Coordinerà il confronto il consigliere comunale Daniele Bianucci.