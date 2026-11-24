. L’opera sarà affissa nelle sale d’attesa delle strutture, luoghi attraversati ogni giorno da donne, uomini, ragazze e ragazzi

“Sei una donna, cosa vuoi saperne?”, “Hai il ciclo?”, “Ma come eri vestita?”, “Non fare la femminuccia”. Frasi sentite mille volte, spesso pronunciate con leggerezza o per scherzo, quasi fossero innocue. Dietro questa apparente normalità si nascondono però stereotipi e pregiudizi che continuano a condizionare profondamente la vita e le scelte delle donne.

È proprio su questo tema che invita a riflettere il manifesto realizzato dal fumettista David Bigo e donato ai consultori della Zona distretto Piana di Lucca (Azienda Usl Toscana nord ovest). L’opera sarà affissa nelle sale d’attesa delle strutture, luoghi attraversati ogni giorno da donne, uomini, ragazze e ragazzi.

Il manifesto colpisce per la sua semplicità diretta: su uno sfondo rosa acceso, una donna cammina circondata da parole e luoghi comuni che molte conoscono fin troppo bene. Alcune espressioni sono apertamente offensive, altre sembrano banali, ma tutte raccontano il modo in cui ancora oggi si tende a giudicare il corpo, le capacità e la libertà femminile.

Quando si parla di violenza contro le donne, l’attenzione si concentra giustamente sulle aggressioni fisiche, sulle minacce e sui femminicidi. Molto meno si riflette su ciò che sta alla base: la cosiddetta ‘violenza simbolica Una forma di prevaricazione che non lascia lividi visibili, ma che alimenta una cultura fatta di svalutazione e disuguaglianza, creando un terreno fertile in cui il mancato rispetto diventa più facile da giustificare o minimizzare.

La scelta di esporre il manifesto nei consultori nasce dalla natura stessa di questi servizi: spazi dedicati alla salute, alle relazioni, all’affettività e ai diritti, dove l’ascolto quotidiano si unisce alla costruzione di consapevolezza.

Grazie al linguaggio immediato del fumetto, l’opera di Bigo trasforma il tempo dell’attesa in un’occasione di pensiero. Chiunque guarderà il manifesto potrà riconoscersi in una di quelle frasi, ricordare di averla subita, oppure accorgersi di averla pronunciata senza pensarci. L’obiettivo dell’iniziativa è proprio questo: fermarsi un momento per guardare con occhi nuovi parole e comportamenti a cui siamo fin troppo abituati.