È stato siglato in data odierna, nel palazzo del Governo, il protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità ai danni di banche, uffici postali e clientela.

Il documento, sottoscritto dalla prefetta di Lucca, Cristina Favilli, e i rappresentanti dell’associazione Bancaria Italiana, Marco Iaconis, e di Poste Italiane Spa, Giorgio Goubran, si colloca nel solco di un consolidato rapporto di collaborazione tra la prefettura e il settore bancario e postale ed è volto a promuovere, in tale ambito, sempre più elevati livelli di prevenzione e sicurezza, anche adeguando le misure organizzative e le soluzioni operative alle nuove frontiere del crimine, con peculiare riguardo alla minaccia cyber ed ai potenziali rischi connessi all’uso dell’intelligenza artificiale.

L’intesa, che sarà seguita da dedicate riunioni di coordinamento delle forze di Polizia o di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, impegna le parti nello sviluppo di un modello di cooperazione pubblico-privato basato su tre pilastri fondamentali: integrazione informativa, azione preventiva congiunta e lettura investigativa unitaria dei fenomeni.

In questo senso, un contributo determinante sarà offerto dal nuovo osservatorio Territori sicuri – composto da rappresentanti di Prefettura, Forze di Polizia, Abi, Poste Italiane e banche aderenti – che avrà il compito di monitorare l’efficacia del protocollo, garantendone l’ottimale attuazione.