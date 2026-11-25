L'iniziativa|
Al convento di San Cerbone la giornata di aggiornamento in nefro-urologia pediatrica
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un aggiornamento scientifico qualificato sulle principali tematiche affrontate nella pratica clinica quotidiana
Si terrà sabato (28 novembre), nella sede del Convento di San Cerbone a Massa Pisana, a Lucca, la Giornata di aggiornamento in Nefro-urologia pediatrica, promossa dalla Pediatria Lucca – Azienda Usl Toscana nord ovest e da Fimp (Federazione Italiana Medici Pediatri).
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un aggiornamento scientifico qualificato sulle principali tematiche affrontate nella pratica clinica quotidiana in ambito nefro-urologico pediatrico, mettendo al centro il confronto su casi clinici e l’allineamento ai percorsi assistenziali della rete nefro-urologica pediatrica Toscana.
Altro asse portante della giornata è il consolidamento della collaborazione operativa tra pediatria di famiglia, ospedale e centro di riferimento regionale, così da promuovere modelli assistenziali integrati e condivisi e rendere più uniforme l’approccio diagnostico-terapeutico su tutto il territorio.
Il coordinamento scientifico è affidato ad Angelina Vaccaro, direttrice della struttura di Pediatria e neonatologia dell’ospedale San Luca di Lucca), Silvia Ruggieri, referente rete nefro-urologica pediatrica, pediatria e neonatologia ospedale San Luca, ed Elena Ferretti, animatrice di formazione, pediatria e neonatologia sempre del nosocomio di Lucca.