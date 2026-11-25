La manifestazione|
‘Chiamatelo Evo’, al Desco arriva la masterclass promossa da Coldiretti Lucca
All’esperto di olio Fabio Tognetti sono affidate le chiavi di questo viaggio che condurrà i partecipanti dal campo all’assaggio
Dall’oliveta alla bruschetta. Chiamatelo Evo: riconoscere l’olio di qualità. Dal campo all’assaggio nel segno della Dieta Mediterranea è il titolo della masterclass promossa da Coldiretti Lucca in collaborazione con il Consorzio di tutela dell’Olio extravergine toscano Igp in programma nell’ambito del Desco, la mostra mercato in agenda dal 27 al 29 al Real Collegio di Lucca.
L’iniziativa è fissata, nella Sala del Grano, venerdì (27 novembre), alle 10. A prenotare per primi sono stati cinquanta studenti dell’Istituto tecnico agrario Nicola Brancoli Busdraghi di Mutigliano a Lucca. Per loro la masterclass è una bella opportunità di approfondire la conoscenza nei confronti di una delle principali colture agrarie della provincia di Lucca, scoprire le varietà presenti sul territorio e imparare a riconoscere, sugli scaffali, un prodotto di qualità, nazionale e tracciato, da uno di scarsa qualità.
La provincia di Lucca è tra le aree olivicole nazionali in grado di esprimere produzioni olivicole di grande qualità, con una forte identità e legame con il territorio. Ne sono testimonianza due importanti riconoscimenti comunitari: l’olio dop Lucca e l’olio toscano Igp che può vantare una menzione geografica tutta sua Colline Lucchesi. Due eccellenze di un paniere straordinario che al Desco, insieme a Coldiretti, studenti e visitatori potranno conoscere meglio ed apprezzare anche dal punto di vista salutistico. All’esperto di olio Fabio Tognetti sono affidate le chiavi di questo viaggio che condurrà i partecipanti dal campo all’assaggio.
Per informazioni e prenotazioni https://www.ildesco.eu/eventi/chiamatelo-evo-riconoscere-lolio-di-qualita/