L’iniziativa è fissata, nella Sala del Grano, venerdì (27 novembre), alle 10. A prenotare per primi sono stati cinquanta studenti dell’Istituto tecnico agrario Nicola Brancoli Busdraghi di Mutigliano a Lucca . Per loro la masterclass è una bella opportunità di approfondire la conoscenza nei confronti di una delle principali colture agrarie della provincia di Lucca, scoprire le varietà presenti sul territorio e imparare a riconoscere, sugli scaffali, un prodotto di qualità, nazionale e tracciato, da uno di scarsa qualità.

La provincia di Lucca è tra le aree olivicole nazionali in grado di esprimere produzioni olivicole di grande qualità, con una forte identità e legame con il territorio. Ne sono testimonianza due importanti riconoscimenti comunitari: l’olio dop Lucca e l’olio toscano Igp che può vantare una menzione geografica tutta sua Colline Lucchesi. Due eccellenze di un paniere straordinario che al Desco, insieme a Coldiretti, studenti e visitatori potranno conoscere meglio ed apprezzare anche dal punto di vista salutistico. All’esperto di olio Fabio Tognetti sono affidate le chiavi di questo viaggio che condurrà i partecipanti dal campo all’assaggio.