Si trovano vicino alla stazione ferroviaria, a Porta Elisa, all’esterno di Porta Santa Maria, in piazzale Don Baroni e nei parcheggi Palatucci e Carducci. Le sei nuove grandi mappe informative sono state installate in sei punti strategici, particolarmente frequentati e rappresentativi delle principali vie di accesso al centro storico di Lucca per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta della città, del suo patrimonio storico, artistico e culturale, dei suoi servizi e delle numerose opportunità che il territorio offre.

Prosegue così il progetto dell’amministrazione comunale finalizzato al potenziamento e alla modernizzazione della segnaletica turistica cittadina, nell’ambito di una più ampia strategia di qualificazione dell’accoglienza e di valorizzazione della destinazione.

Le installazioni presentano una dettagliata mappa del centro storico, con l’indicazione dei principali luoghi di interesse e dei punti di pubblica utilità, oltre a un QR code che consente di accedere direttamente al portale turistico ufficiale del Comune di Lucca, attraverso il quale è possibile consultare il calendario delle iniziative in programma, approfondire la conoscenza del territorio e reperire informazioni e servizi utili per vivere al meglio la città. Sulle nuove mappe è inoltre presente il logo della Global Network of Learning Cities dell’Unesco, la rete internazionale delle città dell’apprendimento di cui Lucca fa parte.

L’intervento rappresenta un ulteriore tassello del percorso avviato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, che ha già portato al completo rinnovamento della cartellonistica e della segnaletica turistica esistente nel centro storico, risalente in alcuni casi addirittura agli anni Novanta. Un restyling complessivo, sia sotto il profilo grafico che informativo, attraverso un linguaggio visivo più moderno, uniforme e funzionale, pensato per migliorare la fruibilità degli spazi urbani e facilitare l’orientamento. Parallelamente, grazie a un accordo con IGPDecaux, azienda che gestisce alcuni degli spazi pubblicitari lungo la circonvallazione cittadina, sono state rinnovate anche le bacheche informative presenti lungo il perimetro delle Mura, arricchite con indicazioni utili e rimandi alla Lucca Visit Card e ai servizi ad essa collegati.

“La qualità dell’accoglienza turistica – per l’assessore al turismo Remo Santini – passa anche dalla cura degli spazi pubblici, dalla facilità con cui ci si orienta e dalla possibilità di accedere in maniera semplice e immediata alle informazioni. Abbiamo avviato un percorso di ammodernamento di una segnaletica che da decenni non era oggetto di un rinnovamento complessivo, dotando Lucca di strumenti al passo con i tempi e capaci di integrare informazione fisica e digitale. Un lavoro concreto, fatto anche di attenzione ai dettagli, che contribuisce a rendere la nostra città sempre più accogliente, accessibile e facile da vivere, tanto per i visitatori quanto per i cittadini. Anche attraverso queste azioni passa il percorso di qualificazione dell’offerta turistica che stiamo portando avanti fin dall’inizio del mandato”.