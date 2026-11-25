“Ieri (24 novembre) si è chiuso il termine per la presentazione delle domande al bando per il contributo bollette e posso anticipare che l’amministrazione comunale ha ricevuto quasi 2500 richieste : un dato significativo, che testimonia le difficoltà che molte famiglie lucchesi stanno affrontando nella gestione delle spese quotidiane e dei costi legati alla casa”. Lo dice l’assessore al sociale del Comune di Lucca, Salvadore Bartolomei.

“Di fronte a queste difficoltà non bastano le parole, ma servono scelte chiare, azioni reali e interventi capaci di incidere realmente sui bilanci familiari – dice Bartolomei – Come amministrazione comunale ci siamo fatti in quattro per reperire le risorse necessarie e dare risposte ai nuclei familiari in difficoltà: agli 800mila euro messi in campo per contrastare il caro bollette si aggiungono i 500mila euro stanziati per il contributo affitto, una misura che abbiamo reso strutturale, sottraendola alle incertezze legate alla disponibilità degli avanzi di bilancio. Un pacchetto complessivo di interventi a sostegno dei nuclei familiari da 1,3 milioni di euro, con cui il Comune di Lucca risponde alle esigenze di chi fatica a sostenere i costi delle utenze domestiche e garantisce un aiuto concreto a 384 famiglie lucchesi attraverso il contributo affitto, la cui graduatoria definitiva è stata pubblicata proprio ieri”.

La crescente domanda di sostegno economico pone gli enti locali di fronte a sfide sempre più impegnative e rende ancora più importante la capacità della nostra amministrazione di reperire risorse proprie senza attendere le disponibilità di altri segmenti della pubblica amministrazione, programmare gli interventi e garantire la continuità nel tempo alle misure di sostegno. Perché dietro ogni domanda ci sono persone, famiglie e situazioni di difficoltà alle quali le istituzioni sono chiamate a dare risposte e il Comune, in Italia, rappresenta la prima e più esposta articolazione dello Stato che deve rispondere e rendere conto ai cittadini. Noi abbiamo scelto di esserci, con i fatti e senza troppe chiacchiere, mettendo a disposizione azioni concrete per affrontare problemi urgenti altrettanto concreti. Un grande e sincero ringraziamento va infine agli uffici del settore sociale per l’impegno, la professionalità e il prezioso lavoro svolto fin qui e per quello che li attende nelle prossime settimane”.