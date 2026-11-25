“Spesso sentiamo dire che il centro storico si è spopolato , ma non è così, è solo un luogo comune . I dati ci dicono che – rivela Pardini – in dieci anni gli abitanti del centro storico sono aumentati di 73 unità “.

“Questa affermazione – prosegue il primo cittadino di Lucca – si è poi trasformata in nel centro storico tutti gli appartamenti sono per gli affitti brevi. Nel centro storico oggi ci sono 6546 abitazioni. Tramite i dati dell’ufficio tributi vediamo che gli appartamenti destinati agli affitti brevi sono 908, cioè il 13,9 per cento. Paragonando i dati con altri comuni di città d’arte, vediamo che questo è uno dei dati più bassi. Lì la percentuale inizia sempre con il due davanti”.