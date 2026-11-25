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Polo Fermi Giorgi, ecco i vincitori del corso di educazione finanziaria
Premiate le squadre della 5 Asa e 5 Bsa. Il progetto, attivo dal 2013 con il supporto della Fondazione Bml, unisce teoria dei mercati e simulazione borsistica
Il Polo Fermi Giorgi celebra la vittoria degli studenti che si sono distinti nell’edizione 2025/2026 del Corso di Educazione Finanziaria, un’iniziativa di eccellenza, attiva dal 2013 e rivolta alle classi quarte dell’Istituto. Nel corso degli anni, il progetto ha coinvolto un numero significativo di studenti, riscuotendo sempre maggiore interesse e partecipazione, grazie all’attualità delle tematiche affrontate. Il percorso formativo si è articolato in una fase teorica, dedicata all’approfondimento dei mercati finanziari e dei principali strumenti di investimento, e in una fase laboratoriale, durante la quale gli studenti sono stati protagonisti di un’attività di trading simulato, per costruire un proprio portafoglio finanziario, composto da azioni di società quotate, bonds e titoli di stato.
Come da tradizione, il progetto si è concluso con l’attribuzione di un premio ai due gruppi che hanno ottenuto i migliori risultati nell’attività di simulazione borsistica. Per l’anno scolastico 2025/2026, i vincitori sono il gruppo composto da Mattia Birindelli, Alessandro Covelli, Nicola Petroni e Manuel Tolari, della attuale classe 5 Asa, primi classificati, e quello composto da Matteo Nardi, Samuele Poli, Samuele Pancani, Nicolò Pablo De Cesari, della attuale 5 Bsa, secondo classificato. Il riconoscimento consiste in un viaggio di istruzione a Londra, previsto per gennaio 2027, presso le principali istituzioni finanziarie internazionali.
A tutti loro le congratulazioni della dirigente scolastica, professoressa Silvia Redini, e di tutta la comunità del Polo Fermi Giorgi.
L’esperienza del corso di Educazione Finanziaria del Polo Fermi Giorgi si svolge in sinergia con la Fondazione Banca del Monte di Lucca, che ha sempre creduto in questa iniziativa e ha fornito un supporto fondamentale alla sua realizzazione, sia dal punto di vista delle risorse finanziarie sia delle risorse tecniche e umane. Il progetto di Educazione Finanziaria si conferma un’importante opportunità educativa, capace di avvicinare i giovani al mondo dell’economia e della finanza in modo concreto, consapevole e orientato al futuro.