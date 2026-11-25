Il Polo Fermi Giorgi celebra la vittoria degli studenti che si sono distinti nell’edizione 2025/2026 del Corso di educazione finanziaria, un’iniziativa di eccellenza, attiva dal 2013 e rivolta alle classi quarte dell’istituto. Nel corso degli anni, il progetto ha coinvolto un numero significativo di studenti, riscuotendo sempre maggiore interesse e partecipazione, grazie all’attualità delle tematiche affrontate. Il percorso formativo si è articolato in una fase teorica, dedicata all’approfondimento dei mercati finanziari e dei principali strumenti di investimento, e in una fase laboratoriale, durante la quale gli studenti sono stati protagonisti di un’attività di trading simulato, per costruire un proprio portafoglio finanziario, composto da azioni di società quotate, bonds e titoli di stato.

Come da tradizione, il progetto si è concluso con l’attribuzione di un premio ai due gruppi che hanno ottenuto i migliori risultati nell’attività di simulazione borsistica. Per l’anno scolastico 2025/2026, i vincitori del progetto Corso di educazione finanziaria sono il gruppo composto da Mattia Birindelli, Alessandro Covelli, Nicola Petroni e Manuel Tolari, della attuale classe 5Asa, primi classificati, e quello composto da Matteo Nardi, Samuele Poli, Samuele Pancani, Nicolò Pablo De Cesari, della attuale 5Bsa, secondo classificato. Il riconoscimento consiste in un viaggio di istruzione a Londra, previsto per gennaio 2027, presso le principali istituzioni finanziarie internazionali.

A tutti loro le congratulazioni della dirigente scolastica, professoressa Silvia Redini, e di tutta la comunità del Polo Fermi Giorgi.