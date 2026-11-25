Sono in arrivo nuovi interventi per migliorare la sicurezza dei pedoni sulle strade del comune di Lucca. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione dedicati a 8 attraversamenti pedonali su arterie molto trafficate della città con un investimento complessivo di oltre 144mila euro.

“La sicurezza stradale è una priorità per l’amministrazione comunale – spiegano il vice sindaco e assessore al bilancio Moreno Bruni e l’assessore al traffico Nicola Buchignani – e per questo motivo abbiamo deciso di intervenire per illuminare adeguatamente con le nuove tecnologie led ben otto attraversamenti pedonali che nelle ore notturne possono essere pericolosi per scarsa visibilità. Questo progetto riguarda un attraversamento in viale Carducci, uno in viale Carlo del Prete, due attraversamenti in viale Giusti, uno in viale Marti (agli incroci con via Paolini), uno in via Ospedale e due attraversamenti in via Barsanti e Matteucci.

Tutti gli attraversamenti pedonali realizzati alle nuove rotatorie sono già dotati di questi dispositivi, mentre altri sei attraversamenti già realizzati (viale Del Prete, viale Cavour, viale Marti, viale Pacini, viale Giusti e presso le poste di Nave) sono stati dotati di segnaletica verticale luminosa al posto di quella ordinaria. Per il 2027 sono già previsti altri 150mila euro per una serie di altri lavori di questo tipo”.