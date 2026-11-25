“Dal 2021 – prosegue – il valore della produzione è cresciuto considerevolmente : dai 5,1 milioni del 2021 ai 14,7 milioni del 2024, per poi attestarsi a quasi 13 milioni nel 2025. Ma la crescita dei volumi non si è tradotta in una crescita degli utili. Dagli 847.201 euro del 2021 si è passati ai 317.590 del 2022, ai 200.820 del 2023, agli 89.886 del 2024 e ai 47.014 euro del 2025. A questo si aggiunge la distribuzione di 800mila euro a Lucca Holding nel 2024, nel 2025 e nel 2026, prelevati dalla riserva straordinaria. Quest’ultima è così scesa da 1.130.814 euro nel 2023 a 733.710 nel 2025. Nel 2020 la perdita fu superiore a 802mila euro: oggi la riserva residua non basterebbe a coprirne una analoga “.

“La domanda è semplice: perché una società che ha raggiunto volumi di attività così importanti continua a produrre utili sempre più esigui e, contemporaneamente, distribuisce risorse accumulate negli anni? Tra l’altro, se si considerassero le spese coperte con i soldi del Comune e quindi dei cittadini per pagare elettricità, rifiuti e straordinari dei Vigili urbani il bilancio passerebbe da un utile esiguo alla perdita. Una società può crescere per dimensioni e attività, ma dovrebbe anche rafforzare la propria solidità economica e patrimoniale. Altrimenti, forse, avevano ragione gli anziani: si stava meglio quando si stava peggio”, conclude il comitato.