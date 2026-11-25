L'analisi|
“Volumi di attività importanti ma utili sempre più bassi”. Il comitato Vivere il centro storico punta il dito su Lucca Crea
“Se si considerassero le spese coperte con i soldi del Comune, il bilancio passerebbe da un utile esiguo alla perdita”, rileva il comitato
“Nel 2020 Lucca Crea chiuse il bilancio con una perdita di 802.015 euro. A consentirne la copertura fu la riserva straordinaria, accumulata negli esercizi precedenti. Senza quella risorsa sarebbe stato necessario individuare altre forme di copertura“. Lo scrive il comitato Vivere il centro storico.
“Dal 2021 – prosegue – il valore della produzione è cresciuto considerevolmente: dai 5,1 milioni del 2021 ai 14,7 milioni del 2024, per poi attestarsi a quasi 13 milioni nel 2025. Ma la crescita dei volumi non si è tradotta in una crescita degli utili. Dagli 847.201 euro del 2021 si è passati ai 317.590 del 2022, ai 200.820 del 2023, agli 89.886 del 2024 e ai 47.014 euro del 2025. A questo si aggiunge la distribuzione di 800mila euro a Lucca Holding nel 2024, nel 2025 e nel 2026, prelevati dalla riserva straordinaria. Quest’ultima è così scesa da 1.130.814 euro nel 2023 a 733.710 nel 2025. Nel 2020 la perdita fu superiore a 802mila euro: oggi la riserva residua non basterebbe a coprirne una analoga“.
“La domanda è semplice: perché una società che ha raggiunto volumi di attività così importanti continua a produrre utili sempre più esigui e, contemporaneamente, distribuisce risorse accumulate negli anni? Tra l’altro, se si considerassero le spese coperte con i soldi del Comune e quindi dei cittadini per pagare elettricità, rifiuti e straordinari dei Vigili urbani il bilancio passerebbe da un utile esiguo alla perdita. Una società può crescere per dimensioni e attività, ma dovrebbe anche rafforzare la propria solidità economica e patrimoniale. Altrimenti, forse, avevano ragione gli anziani: si stava meglio quando si stava peggio”, conclude il comitato.