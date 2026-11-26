Era già attiva ma è stata inaugurata ufficialmente oggi (26 novembre) la nuova sede di Aido Lucca (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), nella Cittadella della Salute Campo di Marte di Lucca (Edificio B, primo piano, corridoio centrale).

Un passaggio definito dallo stesso presidente provinciale Vinicio Fruzzetti storico nel percorso che l’associazione porta avanti da cinquant’anni. Secondo Fruzzetti, questa collocazione garantisce maggiore visibilità ai cittadini e consente di operare a stretto contatto con il Coordinamento donazioni, rafforzando una collaborazione consolidata negli anni: proprio a Lucca, nel 1996, nacque il primo coordinamento in Italia, anche grazie al lavoro di sensibilizzazione e formazione svolto sul territorio da Aido.

Al presidente Aido di Lucca è giunto il saluto della presidente nazionale Flavia Petrin e quello del presidente regionale Alessandro Agnelli mentre al taglio del nastro hanno preso parte, tra gli altri, il segretario regionale di Aido Giuseppe Di Colò e Silvia Pardini, referente infermieristica dell’équipe di Coordinamento donazioni per Lucca e Valle del Serchio.

Ad affiancare l’attività di Aido ci sarà anche Antonino Sessa, specialista in Nefrologia medica, con una lunga esperienza nel settore del trapianto renale maturata all’ospedale Pellegrini di Napoli (Asl Napoli 1 Centro – era referente del Day Hospital post-trapianto e ambulatorio pre-trapianto), che ha dato la propria disponibilità a momenti di consulenza e confronto rivolti ai cittadini che chiedono informazioni.