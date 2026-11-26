Il Consorzio di Bonifica Toscana nord ha effettuato un sopralluogo sui corsi d’acqua del territorio di Santa Maria a Colle per approfondire le criticità emerse durante l’allerta rossa dello scorso novembre e confrontarsi direttamente con cittadini e residenti della zona. Il presidente del Consorzio di Bonifica Toscana nord, Dino Sodini, accompagnato dal direttore generale Norberto Petriccioli, dal dirigente dell’area tecnica Lorenzo Fontana e dal tecnico Marco Tambellini, ha incontrato i rappresentanti del Comitato Uniti per l’Oltreserchio e alcuni abitanti dell’area. Era inoltre presente il membro dell’assemblea consortile, Claudio Simi.

L’attenzione si è concentrata in particolare sul fosso Lobaco, affluente del Contesora, e sullo stesso Contesora, che successivamente confluisce nel Serchio. Proprio in questa zona, durante l’eccezionale ondata di maltempo che tra il 10 e il 13 novembre ha interessato il nord-ovest della Toscana, con allerta rossa e precipitazioni particolarmente intense, si erano registrati allagamenti e altre criticità idrauliche.

Nel corso dell’incontro sono stati analizzati gli eventi verificatisi durante l’emergenza, compreso il funzionamento dell’impianto idrovoro, che è entrato correttamente in azione nel momento dell’allerta, e le problematiche emerse nella gestione della paratoia. Il confronto ha consentito di raccogliere osservazioni e segnalazioni provenienti dal territorio, nell’ottica di individuare possibili soluzioni per ridurre il rischio di situazioni analoghe in futuro.

Tra gli impegni emersi dal sopralluogo vi è quello di aprire un confronto con il Genio Civile per valutare una gestione sempre più efficace e coordinata degli impianti presenti nell’area, rafforzando la sinergia tra tutti gli enti coinvolti nella sicurezza idraulica del territorio. Parallelamente sarà avviata una riflessione tecnica sugli interventi straordinari ritenuti necessari sul Contesora, da proporre alla Regione Toscana per il reperimento delle risorse necessarie al loro finanziamento.