Resta ancora scoperto a Lucca l’incarico di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Le dimissioni della precedente titolare, formalizzate a febbraio, non sono ancora state seguite dalla nomina di un successore, nonostante il bando pubblicato dal Comune sia scaduto lo scorso agosto

Un vuoto istituzionale che preoccupa particolarmente alla luce delle condizioni della Casa Circondariale San Giorgio, da tempo tra gli istituti penitenziari più sovraffollati d’Italia. I gravi episodi dello scorso luglio, con due decessi registrati nell’arco di 24 ore, rendono ancora più urgente la presenza di una figura indipendente di garanzia, ascolto e collegamento tra detenuti, istituzioni e società civile. Sulla necessità di colmare questo vuoto istituzionale interviene oggi l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga) di Lucca, attraverso una nota del suo presidente, l’avvocato Alessio Stefanini.

“È incomprensibile che proprio in una fase così delicata il carcere di Lucca sia privo di un presidio fondamentale per la tutela dei diritti dei detenuti- dichiara l’Avv. Alessio Stefanini -. Il Garante non è una figura simbolica né un incarico da ricoprire per una semplice formalità amministrativa. È uno degli interlocutori fondamentali per chi vive la condizione della detenzione e uno strumento essenziale per far emergere le criticità e portarle all’attenzione delle istituzioni”.

“Chiediamo, quindi, all’Amministrazione comunale di procedere senza ulteriori ritardi, ma poniamo anche l’accento sulla qualità della scelta. Non ci possiamo accontentare di una nomina purché si copra il posto vacante. Il San Giorgio ha bisogno di una figura autorevole, con esperienza concreta e una conoscenza approfondita delle dinamiche penitenziarie. Le condizioni del nostro carcere non consentono improvvisazioni: serve qualcuno che sappia comprendere la complessità della situazione, interloquire con le istituzioni e rappresentare con determinazione le problematiche che si presentano quotidianamente”.