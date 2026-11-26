il dolore|
Cordoglio dell’Asl per la scomparsa del dottor Ferdinando Pellegrini
Gli ex colleghi del San Luca ricordano il medico, per anni punto di riferimento del reparto di ostetricia e ginecologia
La direzione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, quella dell’ospedale San Luca e della Zona Piana di Lucca e tutte le ex colleghe e gli ex colleghi del reparto di ostetricia e ginecologia di Lucca esprimono il più sentito cordoglio per la scomparsa nei giorni scorsi di Ferdinando Pellegrini, a lungo stimato professionista e punto di riferimento della struttura lucchese, da alcuni anni in pensione.
Il dottor Pellegrini si è spento dopo aver affrontato con grande dignità una lunga malattia, lasciando un vuoto profondo in tutti coloro che hanno avuto l’opportunità e il privilegio di lavorare al suo fianco.
Alla famiglia giungano dunque le più sincere condoglianze e l’abbraccio commosso da parte dell’Azienda e degli ex colleghi dell’ambito territoriale di Lucca.