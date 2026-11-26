La direzione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, quella dell’ospedale San Luca e della Zona Piana di Lucca e tutte le ex colleghe e gli ex colleghi del reparto di ostetricia e ginecologia di Lucca esprimono il più sentito cordoglio per la scomparsa nei giorni scorsi di Ferdinando Pellegrini, a lungo stimato professionista e punto di riferimento della struttura lucchese, da alcuni anni in pensione.