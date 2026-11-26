Siamo davvero più malati o abbiamo dimenticato cosa significa stare bene?

L’ortopedico Sergio Crimaldi presenta a Lucca il suo libro Stare bene è diventato faticoso. Una riflessione provocatoria, a tratti ironica, sul nostro rapporto con la salute, la medicina e il diritto alla normalità. E l’occasione per un ritorno, in qualche modo, tra le mura della sua città.

Non abbiamo mai avuto a disposizione così tanti strumenti per curarci, eppure non abbiamo mai fatto così tanta fatica a sentirci sani. È da questo apparente paradosso che prende le mosse il libro di Sergio Crimaldi, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, con esperienza clinica, chirurgica e scientifica, maturata tra ospedali pubblici, attività privata e ricerca, in Italia e all’estero.

Crimaldi, che vive a Lucca ed esercita la sua professione tra Lucca, Livorno e Milano, dopo anni di esperienze professionali e scientifiche prevalentemente fuori città, ha scelto proprio Lucca per presentare il suo volume Stare bene è diventato faticoso – La misura della cura e il diritto alla normalità, edito da Mcc Edizioni.

L’appuntamento è per venerdì 4 dicembre alla Casermetta Santa Croce, sulle Mura urbane.

Lo abbiamo incontrato per capire perché, in un’epoca in cui tutti sembrano avere una ricetta per farci stare meglio, stare bene sia diventato così complicato.

Dottor Crimaldi, partiamo dal titolo. Perché stare bene è diventato faticoso?

Perché stare bene, oggi, sembra essere diventato quasi un secondo lavoro. Dobbiamo controllare quello che mangiamo, come dormiamo, quanti passi facciamo, come respiriamo, come ci sediamo, come invecchiamo. Dobbiamo assumere integratori, seguire programmi di allenamento, sottoporci a controlli e possibilmente monitorare tutto attraverso qualche dispositivo elettronico.

Naturalmente molte di queste cose possono essere utili. Il problema nasce quando perdiamo la capacità di distinguere ciò che ci serve davvero da ciò che ci viene raccontato come indispensabile.

Siamo arrivati al punto in cui, per sentirci sani, sembra quasi che dobbiamo dimostrare di non essere malati.

È quindi un libro contro la medicina moderna?

Assolutamente no. Sarebbe paradossale, considerato che ho dedicato la mia vita professionale alla medicina, alla ricerca e all’innovazione. Abbiamo oggi possibilità diagnostiche e terapeutiche straordinarie. Ma avere a disposizione mille soluzioni non significa doverle utilizzare tutte, né che tutte siano adatte a noi. Il progresso dovrebbe semplificarci la vita, non trasformarla in una continua ricerca di qualcosa da correggere. Il libro non è contro la medicina, anzi, rimane rigorosamente all’interno del suo perimetro. È a favore di una medicina che sappia ritrovare la misura delle cose e, soprattutto, il senso di ciò che fa.

Nel libro parla del diritto alla normalità. Che cosa intende?

Oggi tendiamo a confondere la salute con la prestazione ottimale. Non basta più stare bene: dobbiamo stare benissimo, essere efficienti, giovani, atletici e possibilmente dimostrare meno anni di quelli che abbiamo. Ma la normalità di una persona di novant’anni non è quella di una persona di venti. E non per questo è una normalità di serie B. Il problema nasce quando iniziamo a considerare patologico tutto ciò che si discosta da un modello ideale di salute, dimenticando che la variabilità individuale e i cambiamenti legati all’età fanno parte della nostra natura. Questa distorsione si riflette anche nel modo in cui interpretiamo gli esami diagnostici. Finisce così che anche un semplice asterisco sul risultato delle analisi del sangue, indipendentemente dal suo effettivo significato clinico, possa diventare motivo di preoccupazione, generare ulteriori accertamenti e, talvolta, innescare una spirale di ansia.

Una delle frasi che utilizzo spesso è: L’asterisco non è una diagnosi.

Uno dei compiti della medicina dovrebbe essere proprio quello di distinguere ciò che necessita di essere curato da ciò che necessita semplicemente di essere riconosciuto come normale.

Lei si definisce provocatoriamente un ortopedico che fa di tutto per non operare. Non è una contraddizione?

Solo apparentemente. Paradossalmente, dopo tanti anni di attività chirurgica, la sala operatoria è il luogo in cui mi sento quasi più rilassato. Non perché operare sia semplice, ma perché la tecnica, l’esperienza e il buon senso, maturati nel corso degli anni, sono diventati parte del mio bagaglio professionale.

È in ambulatorio, invece, che avverto il maggiore impegno intellettuale. È lì che devo capire quale sia realmente il problema del paziente, se sia necessario intervenire e, soprattutto, in quale modo.

Negli anni ho cercato di ampliare il più possibile le mie competenze, dalla chirurgia alle terapie conservative, dedicandomi in particolare alla medicina rigenerativa, proprio per non essere condizionato, nelle mie scelte, dai limiti di ciò che so fare.

Se in cucina possiedo un solo coltello, finirò per utilizzarlo per qualsiasi cosa. Se ne possiedo molti, potrò scegliere quello più adatto. E magari scoprire che, in quella particolare occasione, non serve neppure un coltello. La vera ricchezza di un professionista sta nella possibilità di scegliere. In fondo, quando entro in sala operatoria, una parte fondamentale del lavoro è già stata fatta: ho deciso che operare fosse la scelta giusta. Ed è proprio quella decisione, spesso, la parte più difficile del mio mestiere.

Oggi, tra internet, social network e intelligenza artificiale, tutti sembrano sapere qualcosa di medicina. È diventato più difficile orientarsi?

Sicuramente. Una volta il problema era trovare le informazioni. Oggi il problema è capire di quali informazioni fidarsi e, soprattutto, di chi fidarsi.

La tecnologia ci offre strumenti straordinari, ma offre anche a chiunque la possibilità di apparire straordinariamente competente.

E quando la salute diventa un mercato, aumenta anche la competizione per conquistare l’attenzione delle persone. Si moltiplicano le promesse, le soluzioni miracolose, le certezze assolute e le figure professionali, più o meno riconoscibili, che si propongono come indispensabili al nostro benessere.

Non sempre chi racconta meglio una soluzione è anche colui che possiede la soluzione migliore.

Eppure anche lei, recentemente, ha iniziato a essere molto più presente sui social network, con una rubrica ispirata al libro. Come nasce questa scelta?

Sono un neofita dei social, almeno per quanto riguarda il loro utilizzo come strumento di comunicazione e divulgazione. Per molti anni ho comunicato prevalentemente con i pazienti nei miei ambulatori e con i colleghi attraverso congressi, pubblicazioni e incontri scientifici.

Mi sono però reso conto che lamentarsi della qualità dell’informazione sanitaria sui social, senza provare a contribuire a migliorarla, serve a poco.

Da qui nasce la rubrica settimanale Stare bene è diventato faticoso… dal libro a rubrica social, nella quale affronto argomenti di medicina, salute e benessere, cercando di utilizzare un linguaggio accessibile, spesso ironico e qualche volta volutamente provocatorio.

Non vorrei diventare l’ennesimo dispensatore di consigli in un mondo che ne è già sommerso. Vorrei piuttosto aiutare le persone a orientarsi tra i consigli che già ricevono quotidianamente.

Funziona davvero? Serve anche a me? Dovrei farlo? Di chi posso fidarmi? È una buona idea o è semplicemente raccontata bene?

Mi piacerebbe che la mia presenza sui social fosse intesa soprattutto in questo senso: non insegnare alle persone a fare il medico di se stesse, ma offrire loro qualche strumento in più per orientarsi nella giungla delle informazioni, delle proposte terapeutiche e delle promesse di benessere da cui siamo quotidianamente bombardati.

E possibilmente strappare anche qualche sorriso. Credo che si possa essere scientificamente rigorosi senza essere necessariamente noiosi. La leggerezza del linguaggio non deve essere confusa con la superficialità dei contenuti.

A chi si rivolge il libro? Ai pazienti o ai professionisti della salute?

A tutti. Perché tutti, prima o poi, siamo pazienti. Ma anche a chi si sente perfettamente in salute e, nell’impegno quotidiano per mantenere questa condizione, finisce paradossalmente per non avere più il tempo di godersela.

Non è un manuale di medicina, non contiene ricette per vivere cent’anni e non promette di migliorare le nostre prestazioni in trenta giorni.

È piuttosto una riflessione su come sia cambiato il nostro rapporto con la salute, con la malattia, con l’invecchiamento e, più in generale, con la percezione di noi stessi.

Credo che anche molti professionisti della salute possano riconoscersi nelle contraddizioni che racconto. Nel libro non c’è una contrapposizione tra medici e pazienti: entrambi sono protagonisti di un sistema del quale, sempre più spesso, finiscono per subire le logiche.

Perché anche fare il medico, oggi, è diventato faticoso.

La sua attività professionale l’ha portata spesso lontano da Lucca. Che significato ha per lei presentare questo libro nella sua città?

Ha un significato particolare. Per molti anni una parte importante della mia vita professionale e scientifica si è svolta lontano da Lucca.

Non ho mai smesso di sentirmi legato alla città, ma credo che, per le caratteristiche del mio percorso professionale, una parte di ciò che ho fatto sia probabilmente più conosciuta fuori Lucca che a Lucca stessa.

Questa presentazione rappresenta quindi, in qualche modo, un ritorno. Non tanto un ritorno geografico, perché da Lucca non me ne sono mai veramente andato, quanto l’occasione per condividere con la mia città il patrimonio di esperienze, riflessioni e conoscenze maturato in questi anni.

E mi piace l’idea di farlo non attraverso un congresso scientifico o un incontro strettamente medico, ma attraverso un dialogo aperto a tutti.

Vorrei che fosse anche l’inizio di una mia maggiore partecipazione alla vita culturale e professionale della città.

Un’ultima curiosità. Per la presentazione di Lucca ha scelto uno slogan piuttosto insolito: Nessun dorma!. Come mai?

Perché andare alla presentazione di un libro scritto da un medico, che parla di medicina e salute, potrebbe legittimamente suscitare qualche preoccupazione sulla capacità di rimanere svegli. Abbiamo quindi deciso di affrontare il problema preventivamente.

Parleremo di cose serie, ma cercheremo di farlo senza prenderci troppo sul serio. Ci saranno ironia, immagini, provocazioni, paradossi e qualche sorpresa.

Non a caso ho voluto che a condurre l’incontro fosse Fabio Nocchi, autore di Striscia la Notizia e del Vernacoliere, oltre che scrittore.

D’altra parte, se il libro si intitola Stare bene è diventato faticoso, almeno partecipare alla sua presentazione non dovrebbe esserlo.

L’appuntamento a Lucca

La presentazione del volume Stare bene è diventato faticoso – La misura della cura e il diritto alla normalità, di Sergio Crimaldi, edito da Mcc Edizioni, si terrà venerdì 4 dicembre dalle 17,30 alle 19,30, alla casermetta Santa Croce di Lucca.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Lucca e dall’Ordine dei medici c hirurghi e degli Odontoiatri di Lucca, vedrà la partecipazione del sindaco Mario Pardini e del presidente dell’Ordine dei Medici Umberto Quiriconi.