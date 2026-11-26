Comprare casa per metterla a reddito conviene più fuori che dentro le Mura di Lucca. Il rendimento annuo lordo raggiunge il 4,36 per cento nella zona di Pontetetto, Fagnano e Sorbano, mentre scende al 3,77 per cento nelle aree di maggior pregio della città murata, tra via Roma e piazza Napoleone. La media comunale si attesta al 4,10 per cento.

È quanto emerge dall’analisi condotta dal portale immobiliare iRendity sulle quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) dell’Agenzia delle Entrate relative al primo semestre del 2026. Lo studio prende in esame le dieci zone del territorio comunale per le quali sono disponibili sia i valori di vendita sia quelli di locazione.

A fare la differenza è soprattutto il prezzo di acquisto. Nella zona che comprende Pontetetto, Fagnano, Gattaiola, Pozzuolo, Sorbano del Giudice, Sorbano del Vescovo e San Michele in Escheto un’abitazione costa mediamente 1650 euro al metro quadrato, con un canone mensile di 6 euro al metro quadrato. Nelle aree più prestigiose del centro storico il prezzo sale a 2925 euro, a fronte di un affitto di 9,20 euro.

In termini concreti, un appartamento di 60 metri quadrati costa circa 99mila euro nella prima zona e 175.500 euro nella seconda, con entrate mensili rispettivamente di 360 e 552 euro. A parità di investimento, dunque, ogni 100mila euro impiegati nell’acquisto di un immobile frutterebbero 4360 euro lordi all’anno in periferia e 3770 nelle vie più pregiate del centro.

Tra le aree più redditizie figurano anche quella che comprende Cerasomma, l’area dei Monti Pisani (Monte Romagna, Monte Le Croci, Monte Penna, Monte Le Corna) e San Lorenzo a Vaccoli e la zona rurale nord-occidentale del comune, entrambe con un rendimento del 4,32 per cento.

Sul versante opposto si collocano la parte meno pregiata del centro storico (3,98 per cento), Mutigliano, Cappella e Arsina (3,94 per cento) e, all’ultimo posto, la zona che comprende il cuore della città murata: via Roma, via Beccheria, parte di via San Paolino, piazza Napoleone, piazza San Giusto, via Santa Croce, piazza San Michele, piazza Anfiteatro, piazza San Frediano e via Fillungo (3,77 per cento).

Nel panorama nazionale Lucca si colloca al 93esimo posto su 109 capoluoghi di provincia, mentre in Toscana è ottava su dieci. A guidare la graduatoria regionale è Pistoia, con un rendimento del 5,95 per cento, mentre a chiuderla è Arezzo, con il 3,99 per cento. A livello italiano si passa invece dal 7,58 per cento di Biella al 3,05 per cento di Salerno, con un valore mediano del 4,88 per cento.