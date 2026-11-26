Un nuovo incarico di rilievo nazionale per monsignor Fausto Tardelli, vescovo lucchese già alla guida delle diocesi di San Miniato, quindi di Pistoia e Pescia di cui ora è vescovo emerito. Nel quadro delle nomine deliberate dal Consiglio episcopale permanente e dalla presidenza della conferenza episcopale italiana, che coinvolgono direttamente anche la chiesa toscana, monsignor Tardelli — oggi vescovo emerito di Pistoia e di Pescia — è stato designato quale assistente ecclesiastico nazionale dell’Opera assistenza malati impediti (Oami).

Nato a Lucca nel 1951 e ordinato presbitero nell’arcidiocesi lucchese, dove ha ricoperto numerosi incarichi pastorali e di curia prima della nomina episcopale, monsignor Tardelli porta così l’esperienza maturata sul territorio toscano all’interno di una realtà impegnata a livello nazionale nell’accompagnamento e nell’assistenza delle persone con disabilità e dei malati impediti.