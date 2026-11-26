Il Comune di Lucca ha dato il via libera ai lavori per riparare la torretta dello stadio Porta Elisa, affidando l’intervento alla ditta lucchese Acrobatic System Srl attraverso un ordine esecutivo legato all’accordo sull’edilizia acrobatica, ovvero le lavorazioni eseguite in quota su fune senza dover montare ponteggi tradizionali. Il provvedimento è stato firmato dalla dirigente ai lavori pubblici e traffico Antonella Giannini con relativa determina.

L’operazione si inserisce all’interno di un accordo quadro della durata di quattro anni, assegnato a marzo 2026 alla stessa Acrobatic System per un tetto massimo stimato di 39900 euro oltre Iva e poi esteso ad agosto a tutti i lavori di manutenzione su edifici e strutture seguiti dal settore lavori pubblici. L’utilizzo di tecniche acrobatiche consente di intervenire in punti difficili da raggiungere, come la torretta dello stadio, riducendo l’ingombro di cantieri invasivi e contenendo i tempi operativi.

Per la riparazione della torretta di Porta Elisa l’amministrazione ha impegnato una spesa complessiva di 4392 euro Iva compresa al 22%, così suddivisi: 3060 euro per i lavori veri e propri e 540 euro per gli oneri di sicurezza, senza alcun ribasso rispetto all’offerta iniziale, per un imponibile di 3600 euro a cui si aggiungono 792 euro di Iva.