L'evento|
Lucca Magico Natale, Forza Italia si complimenta con l’assessore Santini: “Il suo lavoro ha permesso all’evento di consolidarsi”
Il partito azzurro sottolinea: “Un evento che contribuisce a rendere Lucca attrattiva anche fuori stagione”
Forza Italia esprime il proprio apprezzamento per il percorso compiuto da Lucca Magico Natale, l’iniziativa ideata e lanciata dal Comune che in cinque edizioni “è riuscita a diventare uno degli appuntamenti più importanti del calendario cittadino: un progetto che anno dopo anno ha saputo crescere, arricchirsi e qualificarsi”.
“L’edizione di quest’anno appena inaugurata – sottolinea il partito – rappresenta un ulteriore passo avanti: ancora più curata, ricca di iniziative, installazioni, appuntamenti culturali e occasioni di intrattenimento, capace soprattutto di integrarsi sempre meglio con la straordinaria bellezza architettonica e monumentale della nostra città. Luci e scenografie infatti non si limitano ad animare le piazze e le strade, ma dialogano con il patrimonio storico di Lucca, contribuendo a creare un’atmosfera suggestiva e riconoscibile. È proprio questa la direzione giusta: costruire un evento che non sia soltanto un calendario di manifestazioni natalizie, ma un vero progetto di valorizzazione della città, capace di offrire a lucchesi e visitatori un’occasione in più per vivere le festività anche all’insegna di simboli per noi irrinunciabili come il presepe, oltre che a esperimenti come la prima proiezione musicale sul Teatro del Giglio, finora mai realizzata, e il bosco di piazza San Michele, altra novità apprezzata”.
Forza Italia rivolge un ringraziamento particolare all’assessore al turismo, Remo Santini, sottolineando come abbia seguito e stimolato questo percorso, contribuendo in maniera determinante alla crescita e allo sviluppo di Lucca Magico Natale. “Il suo lavoro di coordinamento e la capacità di mettere insieme le diverse componenti coinvolte, tra cui gli artisti che hanno regalato le loro opere d’autore, hanno permesso a Lucca Magico Natale di consolidarsi e di raggiungere, edizione dopo edizione, una dimensione sempre più importante. Un ringraziamento va anche a tutti gli altri assessori coinvolti, agli uffici comunali e agli sponsor che, con il proprio impegno, contribuiscono alla realizzazione di questo appuntamento. Cinque edizioni – sottolinea il partito azzurro – dimostrano che Lucca Magico Natale è diventato un appuntamento centrale nella strategia di promozione della città. Un evento che contribuisce a rendere Lucca attrattiva anche fuori stagione”.