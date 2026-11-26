Forza Italia esprime il proprio apprezzamento per il percorso compiuto da Lucca Magico Natale, l’iniziativa ideata e lanciata dal Comune che in cinque edizioni “è riuscita a diventare uno degli appuntamenti più importanti del calendario cittadino: un progetto che anno dopo anno ha saputo crescere, arricchirsi e qualificarsi”.

“L’edizione di quest’anno appena inaugurata – sottolinea il partito – rappresenta un ulteriore passo avanti: ancora più curata, ricca di iniziative, installazioni, appuntamenti culturali e occasioni di intrattenimento, capace soprattutto di integrarsi sempre meglio con la straordinaria bellezza architettonica e monumentale della nostra città. Luci e scenografie infatti non si limitano ad animare le piazze e le strade, ma dialogano con il patrimonio storico di Lucca, contribuendo a creare un’atmosfera suggestiva e riconoscibile. È proprio questa la direzione giusta: costruire un evento che non sia soltanto un calendario di manifestazioni natalizie, ma un vero progetto di valorizzazione della città, capace di offrire a lucchesi e visitatori un’occasione in più per vivere le festività anche all’insegna di simboli per noi irrinunciabili come il presepe, oltre che a esperimenti come la prima proiezione musicale sul Teatro del Giglio, finora mai realizzata, e il bosco di piazza San Michele, altra novità apprezzata”.