Per l’ottavo anno consecutivo torna GiocoTeatro, lo spazio creativo assistito e Baby Parking Teatrale gratuito dedicato alle famiglie, ideato e promosso da La Cattiva Compagnia in collaborazione con il comune di Lucca, nell’ambito del calendario ufficiale di Lucca Magico Natale 2026.

L’associazione, che organizza il Lucca Teatro Festival, Che cosa sono le nuvole?, da anni impegnata nella promozione del teatro e delle attività espressive rivolte alle nuove generazioni, rinnova l’appuntamento ormai consolidato delle festività lucchesi. Un progetto che nasce dall’esperienza della compagnia nel campo della formazione e dell’educazione teatrale, con l’obiettivo di offrire ai più piccoli un luogo accogliente e sicuro dove giocare, sperimentare, esprimersi e vivere la magia del Natale attraverso il teatro e la creatività.

Anche quest’anno GiocoTeatro sarà ospitato all’interno della Fabbrica del Natale, che per l’edizione 2026 trova una nuova e suggestiva collocazione negli spazi dell’ex Cavallerizza, in piazzale San Donato, con 6 pomeriggi in programma: sabato 28 e domenica 29 novembre, sabato 5, domenica 6, domenica 13 e sabato 19 dicembre, dalle ore 15 alle 18.

Mentre genitori e nonni potranno dedicarsi agli acquisti natalizi o semplicemente godersi una passeggiata tra le iniziative della città, i bambini a partire dai 5 anni saranno accolti dagli operatori teatrali de La Cattiva Compagnia e dalle tate professioniste di Badabimbi, per trascorrere un pomeriggio all’insegna del gioco, della fantasia e della condivisione.

Il programma propone diverse attività pensate per stimolare la creatività, l’immaginazione e la socialità: uno Spazio Gioco per conoscersi e divertirsi insieme, un Angolo della Lettura dove ascoltare storie interpretate, un Laboratorio Teatrale per giocare con personaggi, costumi e travestimenti e un Laboratorio Creativo per realizzare un piccolo oggetto natalizio da portare a casa.

GiocoTeatro non è soltanto un servizio a sostegno delle famiglie durante il periodo natalizio, ma rappresenta anche un modo di intendere il teatro come strumento di crescita, espressione e relazione, in linea con il percorso artistico ed educativo che La Cattiva Compagnia porta avanti attraverso i propri spettacoli, laboratori e progetti dedicati all’infanzia e ai ragazzi.