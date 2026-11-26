I lavori|
Manutenzione delle Mura, affidata una consulenza ecologica specialistica sulla vegetazione che cresce sul paramento
L’intervento sulle piante e sulla flora muricola si inserisce così nel percorso di tutela della cinta fortificata
Il Comune di Lucca affida una consulenza ecologica specialistica a supporto del progetto per la manutenzione della vegetazione che cresce sui paramenti delle Mura urbane, un intervento inserito nella programmazione delle opere legato alla riqualificazione e al risanamento conservativo del monumento cittadino. L’incarico è stato disposto con determinazione dirigenziale a firma della dirigente Maria Cristina Panconi.
L’affidamento diretto, gestito tramite la piattaforma telematica regionale Start dopo aver verificato l’assenza di professionalità interne con queste specifiche competenze, è stato assegnato alla biologa Antonella Grazzini, con studio a Uzzano, in provincia di Pistoia. La professionista ha dichiarato la volontà di subappaltare fino al 40 per cento dell’importo contrattuale per le analisi specialistiche sulla flora e sulla fauna.
A seguire il procedimento come responsabile unico è l’ingegnera Francesca Guidotti, affiancata dalla geometra Barbara Martinelli come direttrice dell’esecuzione, figura aggiuntiva ritenuta necessaria vista la complessità dell’incarico.
L’intervento sulle piante e sulla flora muricola si inserisce così nel percorso di tutela delle Mura, con l’obiettivo di coniugare la cura del verde e degli equilibri naturali con la conservazione storica della cinta fortificata.