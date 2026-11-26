Completato il primo passo, quello più grande, per l’installazione di colonnine di ricarica nel parcheggio Paolettoni a San Concordio . La conferenza di servizi approva il progetto di A2A E-Mobility srl , che ha superato la concorrenza di un altro operatore. L’installazione sarà posizionata sul lato nord-est per tutelare la sosta libera vicino a scuole ed impianti sportivi.

L’iter amministrativo, avviato lo scorso 8 settembre, ha visto un vero e proprio testa a testa tra gestori. Pochi giorni dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico, infatti, anche un secondo operatore — Thef Charging per Powy — aveva presentato domanda per lo stesso parcheggio, costringendo gli uffici comunali a sospendere temporaneamente l’iter per avviare una valutazione comparativa. La procedura si è poi chiusa a inizio novembre con l’aggiudicazione a favore di A2A E-Mobility.