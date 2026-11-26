Ricarica elettrica|
Nuove colonnine di ricarica nel parcheggio Paolettoni a San Concordio: la conferenza dei servizi approva il progetto
Adesso A2A E-Mobility dovrà richiedere le concessioni per gli scavi, per il ripristino del manto stradale e presentare la domanda per l’occupazione permanente del suolo pubblico
Completato il primo passo, quello più grande, per l’installazione di colonnine di ricarica nel parcheggio Paolettoni a San Concordio. La conferenza di servizi approva il progetto di A2A E-Mobility srl, che ha superato la concorrenza di un altro operatore. L’installazione sarà posizionata sul lato nord-est per tutelare la sosta libera vicino a scuole ed impianti sportivi.
Con la determinazione dirigenziale numero 3315 firmata oggi (26 novembre) il Comune di Lucca ha dato il via libera al programma presentato dalla società per l’installazione di quattro infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico nel parcheggio di San Concordio.
L’iter amministrativo, avviato lo scorso 8 settembre, ha visto un vero e proprio testa a testa tra gestori. Pochi giorni dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico, infatti, anche un secondo operatore — Thef Charging per Powy — aveva presentato domanda per lo stesso parcheggio, costringendo gli uffici comunali a sospendere temporaneamente l’iter per avviare una valutazione comparativa. La procedura si è poi chiusa a inizio novembre con l’aggiudicazione a favore di A2A E-Mobility.
L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione comunale è quello di garantire il servizio di ricarica lasciando però il maggior numero possibile di posti auto liberi, vista la forte richiesta di sosta generata dalle scuole e dalle strutture sportive presenti nella zona.
I prossimi passaggi burocratici per A2A E-Mobility saranno richiedere le concessioni per gli scavi e il ripristino del manto stradale all’ufficio Manutenzione strade e presentare al Suap la domanda definitiva per l’occupazione permanente del suolo pubblico.