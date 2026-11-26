Una nuova campagna di comunicazione, incontri nei quartieri e un potenziamento dei servizi di prossimità della polizia locale per prevenire e contrastare le truffe ai danni degli anziani e delle persone fragili. Sono le principali azioni previste dall’accordo siglato tra la Prefettura e il Comune di Lucca, che consentirà all’amministrazione comunale di beneficiare di un finanziamento di quasi 17mila euro a valere sul Fondo unico giustizia del Ministero dell’interno.

L’iniziativa dà continuità alle esperienze maturate nel corso del 2025 e del 2026, che hanno registrato una significativa partecipazione della cittadinanza e suscitato l’interesse dei referenti di quartiere e dei gruppi di vicinato.

“Ringrazio la Prefettura di Lucca per questa collaborazione che si aggiunge al Patto per l’attuazione della sicurezza urbana e che ci dà modo di usufruire del finanziamento del Ministero dell’interno per questo nuovo progetto in continuità con quelli condotti negli anni passati dal comando della polizia locale di Lucca – afferma l’assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei –. Le truffe agli anziani o alle persone fragili sono tra i reati più odiosi che affliggono la nostra società: dare consapevolezza, strumenti e punti di riferimento per riconoscere questi pericoli rappresenta una grande opera di prevenzione e di coesione sociale dove la rete delle relazioni fra cittadini e istituzioni si rafforza, allontana i pericoli della solitudine e non lascia nessuno indietro”.

L’obiettivo è rafforzare la tutela degli ultrasessantacinquenni, anche alla luce di tecniche di raggiro sempre più sofisticate: dai messaggi ingannevoli alle telefonate di falsi parenti in difficoltà, da chi si spaccia per un appartenente alle forze dell’ordine o per un tecnico delle utenze domestiche fino ai tentativi di manipolazione vocale e alle truffe porta a porta.

Tra le novità della campagna di comunicazione figura la realizzazione di borse in tela riutilizzabili, personalizzate con slogan antitruffa come Io non ci casco, il logo del Comune e i recapiti di emergenza della polizia locale e del 112. Saranno prodotti anche vademecum tascabili, adesivi, spillette, magneti promemoria e manifesti informativi destinati ai quartieri. Il materiale sarà distribuito in occasione degli appuntamenti pubblici e durante i servizi di pattugliamento, così da rendere le informazioni sulla sicurezza facilmente accessibili anche nella vita quotidiana.

Il programma comprende inoltre un nuovo ciclo di incontri nelle parrocchie, nei centri anziani e negli altri luoghi di aggregazione. Gli appuntamenti serviranno a fornire ai partecipanti gli strumenti per riconoscere le tecniche utilizzate dai truffatori, acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e contrastare l’isolamento delle persone più vulnerabili, anche attraverso il coinvolgimento attivo dei gruppi di vicinato.

Sul fronte dei controlli saranno intensificati i servizi di prossimità della polizia locale, con pattugliamenti mirati e presidi straordinari nelle zone maggiormente esposte al rischio, in particolare nei pressi di mercati, uffici postali e istituti bancari. Sarà mantenuto anche il servizio di assistenza domiciliare per il monitoraggio delle segnalazioni ricevute dal comando.