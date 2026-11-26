L'appuntamento|
Pardini all’assemblea Anci: “La comunicazione è parte integrante del servizio pubblico”
Il sindaco di Lucca è intervenuto a Verona alla 43esima Assemblea nazionale dei Comuni. Visita allo stand lucchese del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi
E’ partita ieri (25 novembre) a Verona la 43esima Assemblea nazionale dell’Anci che si concluderà il 27 novembre. Un appuntamento che riunisce i sindaci e gli amministratori locali di tutta Italia per confrontarsi sulle principali sfide dei territori e del Paese. L’edizione 2026 coincide con l’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana. Da qui il titolo Cara Italia. I sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica che richiama un’ideale lettera aperta dei sindaci al Paese.
Il sindaco di Lucca Mario Pardini è stato protagonista oggi (26 novembre) nella Sala Plenaria di Verona Fiere con un intervento incentrato sulla comunicazione della pubblica amministrazione intesa come parte integrante del servizio pubblico, per ascoltare i bisogni, facilitare l’accesso ai servizi, rendicontare i risultati.
“Se realizziamo un’opera pubblica senza comunicarne l’utilità, se attiviamo un servizio, un bonus o un sussidio senza che i cittadini che ne hanno diritto ne siano a conoscenza – ha detto il primo cittadino di fronte al pubblico di Anci -, abbiamo svolto soltanto una parte del nostro lavoro. Anche una carenza informativa può generare un disservizio”. Il sindaco ha spiegato che “A Lucca, tra Comune e società partecipate, quasi mille persone lavorano ogni giorno al servizio della nostra comunità. Valorizzarne le competenze, la motivazione e il senso di appartenenza significa investire nella qualità dei servizi offerti ai cittadini. Non dobbiamo utilizzare la comunicazione per chiedere fiducia – ha concluso Mario Pardini -. Dobbiamo utilizzarla per rendere visibile, comprensibile e verificabile ciò che facciamo ogni giorno per meritarla”.
Presente all’appuntamento anche il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, che ha visitato lo stand del comune di Lucca, accolto da Pardini: “Ringrazio il ministro Mazzi della sua visita all’assemblea Anci, perché è un segnale di riconoscimento dell’importanza dei territori, intesi come un unico, grande patrimonio nazionale. Qui a Verona i comuni raccontano attraverso la loro unità ed unicità, una storia di bellezza e la capacità di fare sistema: il turismo, che è parte dell’equazione, non è infatti solo accoglienza, ma è cultura, è storia, è futuro”, ha dichiarato il primo cittadino.