“Se realizziamo un’opera pubblica senza comunicarne l’utilità, se attiviamo un servizio, un bonus o un sussidio senza che i cittadini che ne hanno diritto ne siano a conoscenza – ha detto il primo cittadino di fronte al pubblico di Anci -, abbiamo svolto soltanto una parte del nostro lavoro. Anche una carenza informativa può generare un disservizio”. Il sindaco ha spiegato che “A Lucca, tra Comune e società partecipate, quasi mille persone lavorano ogni giorno al servizio della nostra comunità. Valorizzarne le competenze, la motivazione e il senso di appartenenza significa investire nella qualità dei servizi offerti ai cittadini. Non dobbiamo utilizzare la comunicazione per chiedere fiducia – ha concluso Mario Pardini -. Dobbiamo utilizzarla per rendere visibile, comprensibile e verificabile ciò che facciamo ogni giorno per meritarla”.