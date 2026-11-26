L’ Unione europea ha disposto la revoca delle zone di restrizione III per la peste suina africana nelle province di Massa, Lucca e Pistoia. Decadono dunque molti dei gravi vincoli sanitari e commerciali che fino a oggi hanno pesato sulla filiera suinicola locale, pur rimanendo alta l’attenzione sull’eradicazione del virus nei cinghiali che vivono nei boschi. La commissione europea lo ha previsto con il regolamento di esecuzione 2026/2635 .

“Si tratta di un risultato non scontato. Questo risultato – commentano il presidente della Toscana, Eugenio Giani, l’assessora alla sanità, Monia Monni, e l’assessore all’agricoltura, Leonardo Marras – attesta un miglioramento del quadro epidemiologico, ma anche l’efficacia organizzativa e la prontezza con cui sono state condotte le attività di controllo e messa in sicurezza sul territorio. È un traguardo frutto di un lavoro di squadra che nasce dall’azione di coordinamento svolto dal commissario regionale per la peste suina e che ha coinvolto Asl, operatori della filiera, ministero e commissario nazionale”.