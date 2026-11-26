Domenica e lunedì una passeggiata dal Foro Boario a San Martino in Vignale, testimonianze missionarie e momenti di riflessione per custodire l’eredità spirituale del religioso lucchese

Una camminata, testimonianze missionarie, momenti di meditazione e un incontro di approfondimento per mantenere viva l’eredità spirituale e umana di fratel Arturo Paoli, nel segno di San Charles de Foucauld. Domenica e lunedì (29 e 30 novembre) la chiesa di San Martino in Vignale, a Lucca, ospiterà l’iniziativa Ciò che muore, ciò che nasce, ciò che unisce. In cammino con Charles de Foucauld e Arturo Paoli, promossa dalla rete nata per custodire e tramandare il pensiero del religioso lucchese.

Il doppio appuntamento nasce dalla volontà dell’arcivescovo Paolo Giulietti e della Chiesa di Lucca di fare di San Martino in Vignale, luogo simbolo degli ultimi anni di vita di fratel Arturo, uno spazio di incontro e memoria condivisa. A pochi giorni dalla festa liturgica di San Charles de Foucauld, che ricorre il primo dicembre, l’iniziativa offrirà un’occasione per interrogarsi sugli stili di relazione contemporanei, sul valore dell’ascolto e sulla capacità di riconoscere i propri limiti e rivolgere l’attenzione verso le marginalità.

Il programma di domenica si aprirà alle 14 con la passeggiata Quando c’è una meta, anche il deserto diventa strada. La partenza è fissata al Foro Boario di Lucca, da dove i partecipanti percorreranno circa cinque chilometri lungo via per Pieve Santo Stefano fino a raggiungere San Martino in Vignale. La camminata è pensata come un’esperienza di amicizia e confronto, durante la quale riflettere sui ‘deserti’ interiori di ciascuno e sul senso del proprio cammino nel mondo. Chi avesse difficoltà ad affrontare il percorso a piedi potrà raggiungere direttamente la chiesa in auto.

L’arrivo è previsto intorno alle 16, quando sarà offerto ai partecipanti un frugale ristoro. Alle 17 l’arcivescovo Paolo Giulietti presiederà la messa della prima domenica di Avvento. Seguiranno la condivisione delle riflessioni maturate durante il percorso e alcune testimonianze missionarie dall’Africa e dal Brasile.

Lunedì, sempre nella chiesa di San Martino in Vignale, alle 17 è in programma un momento di silenzio e meditazione libera, mentre alle 18 si terrà l’incontro con don Massimo Ruggiano, già vicario episcopale per la carità a Bologna, da anni impegnato accanto ai giovani e alle persone in condizioni di fragilità sociale.

A partire dalle pagine del libro di Arturo Paoli Quel che muore, quel che nasce, don Ruggiano proporrà una lettura del presente, invitando a riconoscere, tra le difficoltà del nostro tempo, i segni concreti di speranza e i germogli di un’umanità nuova.