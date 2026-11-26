​La magia della Vigilia di Natale torna a bussare alle porte delle famiglie lucchesi, portando con sé un doppio messaggio di gioia e solidarietà. Sull’onda del successo riscosso nell’edizione 2025, anche quest’anno i volontari di Anpana Lucca ripropongono l’iniziativa di autofinanziamento Babbo Natale a casa tua!, che si affianca all’ormai storico appuntamento con Natale a 4 Zampe del 20 dicembre, in città, giunto alla sua decima edizione.

​Il prossimo 24 dicembre, dalle 17,30 alle 23,30 circa, quindi, Babbo Natale in persona farà tappa nelle case per consegnare direttamente, ai più piccoli, i regali preparati dai genitori. Un’occasione speciale per regalare un’emozione indimenticabile ai bambini, senza però dimenticare gli amici a quattro zampe: durante la visita, infatti, verrà lasciato anche un campioncino omaggio di cibo – fino a termine scorte – per eventuali animali domestici delle famiglie visitate, gentilmente offerto dall’azienda Vet line.

Dietro l’atmosfera festosa si cela un obiettivo concreto e fondamentale per il territorio. I contributi raccolti attraverso questa iniziativa serviranno, infatti, a coprire parte delle ingenti spese di carburante sostenute durante l’anno a causa del caro carburante. Si ricorda che i volontari di Anpana Lucca sono stati impegnati (e lo sono tuttora), in prima linea, nel soccorso della fauna selvatica nei Comuni di Lucca, Capannori e Porcari: ad oggi si contano già oltre 530 interventi di recupero tra pulli e piccoli animali in difficoltà, con trasporti quasi quotidiani verso il Cruma di Livorno.

L’iniziativa Babbo Natale a casa tua sarà attiva, principalmente, sul territorio di Lucca e nelle frazioni limitrofe, ma sarà possibile richiedere la visita anche nella zona del Capannorese, fino a esaurimento delle fasce orarie disponibili.