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Torna ‘Babbo Natale a casa tua!’: la Vigilia solidale che fa felici grandi, piccini e amici a quattro zampe
La sera del 24 dicembre i volontari di Anpana consegneranno i doni ai bambini nelle case lucchesi, con un omaggio anche per eventuali animali domestici. Il ricavato coprirà le spese per il recupero della fauna selvatica
La magia della Vigilia di Natale torna a bussare alle porte delle famiglie lucchesi, portando con sé un doppio messaggio di gioia e solidarietà. Sull’onda del successo riscosso nell’edizione 2025, anche quest’anno i volontari di Anpana Lucca ripropongono l’iniziativa di autofinanziamento Babbo Natale a casa tua!, che si affianca all’ormai storico appuntamento con Natale a 4 Zampe del 20 dicembre, in città, giunto alla sua decima edizione.
Il prossimo 24 dicembre, dalle 17,30 alle 23,30 circa, quindi, Babbo Natale in persona farà tappa nelle case per consegnare direttamente, ai più piccoli, i regali preparati dai genitori. Un’occasione speciale per regalare un’emozione indimenticabile ai bambini, senza però dimenticare gli amici a quattro zampe: durante la visita, infatti, verrà lasciato anche un campioncino omaggio di cibo – fino a termine scorte – per eventuali animali domestici delle famiglie visitate, gentilmente offerto dall’azienda Vet line.
Dietro l’atmosfera festosa si cela un obiettivo concreto e fondamentale per il territorio. I contributi raccolti attraverso questa iniziativa serviranno, infatti, a coprire parte delle ingenti spese di carburante sostenute durante l’anno a causa del caro carburante. Si ricorda che i volontari di Anpana Lucca sono stati impegnati (e lo sono tuttora), in prima linea, nel soccorso della fauna selvatica nei Comuni di Lucca, Capannori e Porcari: ad oggi si contano già oltre 530 interventi di recupero tra pulli e piccoli animali in difficoltà, con trasporti quasi quotidiani verso il Cruma di Livorno.
L’iniziativa Babbo Natale a casa tua sarà attiva, principalmente, sul territorio di Lucca e nelle frazioni limitrofe, ma sarà possibile richiedere la visita anche nella zona del Capannorese, fino a esaurimento delle fasce orarie disponibili.
L’associazione invita gli interessati a muoversi con anticipo, poiché diverse richieste sono già pervenute spontaneamente nei giorni scorsi (prima ancora di pubblicizzare l’evento) e alcuni orari risultano già prenotati. Per assicurarsi la visita di Babbo Natale la sera della Vigilia di Natale è possibile contattare Anpana Lucca telefonando ai numeri 366.2780347 (attivo mattina e pomeriggio) – 333/2837758 (attivo solo nel pomeriggio) oppure tramite e-mail all’indirizzo lucca@anpana.toscana.it.