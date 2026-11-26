Torna domenica (29 novembre)la Festa Anva con un mercato speciale in via dello Stadio per l’edizione autunnale . Ad organizzarlo, il sindacato ambulanti Anva di Confesercenti con il sostegno dell’amministrazione comunale che ha inserito l’evento nel calendario annuale delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

Quaranta banchi qualificati saranno disposti su due file nel tratto di strada che va da viale Marconi a via Barbantini, con moltissime merceologie: non solo abbigliamento, intimo e calzature, ma anche articoli da bambino, casalinghi, rosticceria, dolci, giocattoli, articoli e accessori in pelle.