L'evento|
Torna la Festa Anva di Confesercenti: shopping e mercato speciale in via dello Stadio
Appuntamento domenica 29 novembre con quaranta banchi che animeranno l’area dietro la tribuna coperta del Porta Elisa
Torna domenica (29 novembre)la Festa Anva con un mercato speciale in via dello Stadio per l’edizione autunnale. Ad organizzarlo, il sindacato ambulanti Anva di Confesercenti con il sostegno dell’amministrazione comunale che ha inserito l’evento nel calendario annuale delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
Quaranta banchi qualificati saranno disposti su due file nel tratto di strada che va da viale Marconi a via Barbantini, con moltissime merceologie: non solo abbigliamento, intimo e calzature, ma anche articoli da bambino, casalinghi, rosticceria, dolci, giocattoli, articoli e accessori in pelle.
“Dopo il successo della prima edizione di maggio, novità assoluta per la nostra città, torna la festa dei nostri ambulanti nell’area dietro la tribuna coperta del Porta Elisa – spiega il responsabile provinciale di Confesercenti, Daniele Benvenuti -. Uno spazio in cui i banchi saranno posizionati in maniera ideale per lo shopping domenicale, con possibilità di parcheggiare senza problemi nelle aree antistanti”.
La Festa Anva di domenica sarà il penultimo appuntamento per quanto riguarda le iniziative mercatali di Confesercenti. “Il 2026 dal punto di vista delle fiere e dei mercati – conclude Benvenuti – si chiuderà domenica 6 dicembre a Spianate con una iniziativa che si svolgerà in via Mazzei in collaborazione con il locale Centro Commerciale Naturale ed il comune di Altopascio. Un debutto di cui siamo davvero orgogliosi visto la ormai storica collaborazione con i commercianti della frazione”.