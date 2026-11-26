La memoria della Grande Guerra si arricchisce di un nuovo strumento di conoscenza e approfondimento. Questa mattina (26 novembre) il Comune di Lucca ha reso noto il portale grandeguerra.comune.lucca.it. Si tratta di un progetto per custodire la memoria, valorizzare la storia e rendere accessibile a tutti il ricordo dei lucchesi che diedero la vita durante la Prima guerra mondiale.

Il portale è promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Lucca con l’obiettivo di censire le opere d’arte e i loro autori, raccogliere, conservare e rendere accessibili le testimonianze e le informazioni relative ai cittadini lucchesi che diedero la vita nel corso del conflitto. Hanno collaborato al progetto la Soprintendenza archeologia, Belle arti e paesaggio province Lucca e Massa Carrara, Archivio fotografico lucchese, Associazione Classicum, Associazione nazionale bersaglieri, Associazione nazionale paracadutati sezione di Lucca, Italia nostra Lucca, Liceo Classico Machiavelli, Progetto Memento. Il sito è stato realizzato dallo studio Qzr.

“Il progetto nasce dalla volontà di preservare un patrimonio storico e umano di grande valore – dichiara Mia Pisano, assessora alla cultura — e renderlo fruibile al pubblico con un strumento allo stesso tempo agile ed evocativo. Sul sito una mappa consente di vedere la dislocazione degli oltre ottanta monumenti nel nostro comune e per ciascuna opera visualizzare la scheda dedicata. Per ogni monumento sono evidenziate l’epigrafe, le immagini, gli eventuali documenti relativi alla genesi, gli interventi di pulizia o restauro, gli autori e naturalmente i nomi dei Caduti che ricordano. Vogliamo restituire un nome, una storia e una memoria ai ragazzi che sono partiti al fronte dando all’Italia il loro bene più grande: la vita. Per questo sarà importante la partecipazione dei cittadini per raccogliere informazioni su ogni singolo soldato. La storia dei monumenti ai Caduti incrocia storia dell’arte, architettura, urbanistica, storia militare, storia locale. Un racconto che unisce centro e frazioni, coinvolgendo tutta la nostra comunità“.

“Fra le varie unità militari presenti in città – racconta Vittorio Lino Biondi, colonnello in riserva dell’Esercito Italiano ed esperto di storia militare –, avevamo un reggimento di stanza all’ex caserma Lorenzini, in San Romano: il 14esimo Reggimento Cavalleggeri di Alessandria, un corpo di cavalleria leggera destinato alle esplorazioni. Questo reparto venne mandato sul fronte della Grande Guerra e nel 1918 fu schierato in Trentino. L’armistizio fu firmato il 3 novembre, ma l’accordo prevedeva 24 ore di tempo: tutto ciò che le nostre unità avessero raggiunto entro le 15 del 4 novembre sarebbe diventato territorio italiano. Proprio il 3 novembre il reggimento partito da Lucca liberò Trento, ponendo fine all’occupazione austriaca e restituendo la città all’Italia. L’anno successivo la giunta comunale e il sindaco organizzarono una grande cerimonia con i generali per elogiare e ringraziare i Cavalleggeri di questa impresa. È una vera perla per Lucca: da qui partì un reggimento per liberare una città, accolto poi al suo rientro con grande entusiasmo e con la bandiera d’Italia“.

Il nuovo portale rappresenta non soltanto uno strumento di consultazione e ricerca, ma anche un’iniziativa di valorizzazione della memoria collettiva. La digitalizzazione delle informazioni consente di rendere questo patrimonio più facilmente fruibile da cittadini, studiosi, ricercatori, scuole e nuove generazioni, superando i confini degli archivi tradizionali e favorendo una conoscenza più ampia, condivisa e aggiornata.