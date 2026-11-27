Un ingrediente prezioso della tradizione gastronomica lucchese , capace di raccontare il legame profondo tra territorio, cultura contadina e cucina. Un prodotto dalle grandi potenzialità, che merita di essere riscoperto e reinterpretato anche attraverso nuove proposte gastronomiche.

È alla valorizzazione della farina di castagne che è dedicato Cuochi in Castagna, l’iniziativa con cui l’Associazione Cuochi Lucchesi partecipa a Il Desco, la manifestazione dedicata alle eccellenze agroalimentari del territorio. L’appuntamento è per domenica (29 novembre) alle 16, al Real Collegio di Lucca, nella sala al piano terra. Nella circostanza cuochi professionisti dell’Associazione Cuochi Lucchesi presenteranno alcune proposte per esplorare le possibilità della farina di castagne in cucina, mettendone in luce versatilità e potenzialità attraverso interpretazioni capaci di coniugare tradizione e creatività.