Cucina|
Al Desco l’Associazione cuochi lucchesi protagonista per valorizzare la castagna
L’appuntamento è per domenica (29 novembre) alle 16, al Real Collegio di Lucca, nella sala al piano terra
Un ingrediente prezioso della tradizione gastronomica lucchese, capace di raccontare il legame profondo tra territorio, cultura contadina e cucina. Un prodotto dalle grandi potenzialità, che merita di essere riscoperto e reinterpretato anche attraverso nuove proposte gastronomiche.
È alla valorizzazione della farina di castagne che è dedicato Cuochi in Castagna, l’iniziativa con cui l’Associazione Cuochi Lucchesi partecipa a Il Desco, la manifestazione dedicata alle eccellenze agroalimentari del territorio. L’appuntamento è per domenica (29 novembre) alle 16, al Real Collegio di Lucca, nella sala al piano terra. Nella circostanza cuochi professionisti dell’Associazione Cuochi Lucchesi presenteranno alcune proposte per esplorare le possibilità della farina di castagne in cucina, mettendone in luce versatilità e potenzialità attraverso interpretazioni capaci di coniugare tradizione e creatività.
L’incontro si concluderà con una degustazione, un’occasione per conoscere e assaporare da vicino le diverse espressioni di questo prodotto simbolo della cultura gastronomica locale. “Come da nostra missione – commenta Mariella Lencioni, presidente dell’Associazione Cuochi Lucchesi – ci mettiamo a servizio del territorio per promuoverne la valorizzazione delle sue eccellenze gastronomiche e incentivarne un suo utilizzo più frequente. Invitiamo il pubblico a partecipare numeroso domenica: i presenti scopriranno tante curiosità inedite sulla farina di castagne”.