Si apre una nuova partita per il futuro della Casa del Boia e del ristorante sulle Mura di Lucca, al baluardo San Salvatore. Il Comune ha approvato oggi (27 novembre) gli atti per la procedura pubblica che porterà all’affidamento congiunto dei due immobili per i prossimi nove anni. A gestire attualmente il complesso è la società Casa del Boia di Tony Lazzaroni Srl, titolare di una concessione scaduta il 30 novembre 2025 e da allora prorogata in attesa del nuovo affidamento.

L’attuale gestore, subentrato nel 2023 alla cooperativa Sistema Museo, potrà concorrere per ottenere nuovamente la concessione. A determinare il futuro della gestione saranno le offerte tecniche ed economiche dei partecipanti.

Sul fronte economico, lo schema di convenzione indica un canone base di riferimento di 3mila euro al mese, pari a 36mila euro su base annua, e una garanzia fideiussoria di 18mila euro. L’importo effettivo sarà determinato all’esito della selezione. Le spese di gestione, manutenzione ordinaria ed eventuali migliorie saranno a carico del concessionario.

La casermetta del baluardo San Salvatore manterrà la sua destinazione a caffetteria e ristorante, con la possibilità di utilizzare anche gli spazi esterni. Il gestore dovrà garantire l’accesso ai servizi igienici a cittadini e turisti dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 17, fatta eccezione per il giorno di chiusura dell’attività. Non saranno consentiti eventi musicali all’aperto, salvo specifiche deroghe del Comune.

La Casa del Boia conserverà invece la sua funzione museale e culturale. Agli allestimenti dedicati alla Via Francigena dovranno aggiungersene di nuovi sugli altri cammini che attraversano il territorio lucchese, dalla Via Matildica del Volto Santo al Cammino di San Jacopo e a quello di Santa Giulia. L’edificio ospiterà mostre, seminari e altri eventi culturali e garantirà il servizio di timbratura delle credenziali dei pellegrini. Saranno premiati in sede di selezione i concorrenti che si impegneranno ad applicare loro prezzi agevolati.

La concessione si inserisce nel più ampio progetto Lucca città del pellegrinaggio, per il quale proprio ieri (26 novembre) la giunta ha approvato uno schema di accordo di collaborazione. Tra gli obiettivi dell’amministrazione figurano il miglioramento della segnaletica, la realizzazione di mappe e percorsi urbani tematici, l’istituzione di uno sportello e di una card del pellegrino.

Il futuro gestore dovrà inoltre mettere gratuitamente a disposizione del Comune la cannoniera e la sala al secondo piano della Casa del Boia per 24 giornate all’anno, otto delle quali destinate a eventuali iniziative dell’Arcidiocesi di Lucca.