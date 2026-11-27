Demolizione integrale dell’ex Molino Maionchi, costruzione di nuovi edifici e cessione gratuita al Comune di 3mila metri quadrati di aree, di cui almeno 1300 destinati a verde pubblico. Prende forma il progetto di riqualificazione dello storico complesso produttivo di San Marco, tra via del Brennero e via dei Salicchi. Per trasformare l’area è stata presentata una richiesta di variante al Piano operativo comunale di iniziativa privata, il cui iter è stato avviato nel mese di agosto. Un primo passaggio amministrativo è stato compiuto lunedì (23 novembre), con la decisione di escludere la proposta dalla procedura di valutazione ambientale strategica (Vas), a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni.

Gli edifici esistenti, che occupano complessivamente 4515 metri quadrati di superficie edificata, saranno demoliti, a fronte di 2mila metri quadrati di nuove costruzioni: una riduzione superiore al 55 per cento. La riqualificazione dell’area era già prevista dal Piano operativo approvato nell’ottobre del 2024, che consente la realizzazione di spazi commerciali per 500 metri quadrati, uffici e servizi per 800 e strutture turistico-ricettive per altri 700. È inoltre ammessa la possibilità di destinare parte di queste superfici alla realizzazione di abitazioni, fino a un massimo di dieci. I nuovi edifici possono raggiungere un’altezza di 12,5 metri. La proposta di variante non prevede dunque un aumento della superficie edificabile rispetto a quanto già consentito, mentre resta da chiarire quali modifiche siano state richieste dal privato e quali attività si intendano insediare nell’area.

Tra le opere pubbliche già previste dal Piano operativo figura un nuovo collegamento stradale tra via dei Salicchi e via del Brennero, accompagnato da un percorso ciclopedonale. Nel corso degli ultimi mesi particolare attenzione è stata riservata alla quantità e alla qualità degli spazi verdi. Se il Piano operativo vigente ammette infatti la possibilità di destinare a parcheggi anche le superfici inizialmente riservate al verde, nell’ambito del nuovo procedimento è stato precisato che almeno 1300 dei 3mila metri quadrati da cedere gratuitamente al Comune saranno destinati a verde pubblico.

La Regione Toscana ha inoltre chiesto che questi spazi siano progettati tenendo conto delle altre aree verdi presenti nel quartiere e della necessità di contrastare l’aumento delle temperature estive nelle zone più densamente costruite. Tra le possibili soluzioni suggerite figurano la realizzazione di tetti verdi e di aree vegetate capaci di raccogliere e assorbire l’acqua piovana. Le indicazioni sono state recepite attraverso nuove prescrizioni che dovranno essere rispettate nella progettazione dell’intervento.