Cinque nuovi edifici residenziali, una piazza pedonale pubblica, parcheggi e aree verdi al posto delle ex officine meccaniche Lenzi. Torna a muoversi l’iter per la riqualificazione di una delle storiche aree industriali dismesse di San Concordio, a poca distanza dalle Mura di Lucca, nel quadrilatero compreso tra la linea ferroviaria, via Civitali, via Guidiccioni e viale San Concordio.

Già nel mese di ottobre è stato presentato un piano attuativo di iniziativa privata, accompagnato da una richiesta di variante al Piano operativo comunale, necessaria per trasformare in residenziale un’area attualmente destinata ad attività commerciali, direzionali e di servizio. Un primo passaggio amministrativo è stato compiuto ieri (26 novembre), con l’esclusione della proposta dalla procedura di valutazione ambientale strategica (Vas), subordinata al rispetto di alcune prescrizioni.

La prospettiva sembrerebbe essere diversa da quella delineata appena due anni fa, al termine di un lungo percorso che aveva visto la proprietà interloquire con il Comune già durante la formazione del nuovo strumento urbanistico. Il 31 luglio del 2018 la Seven Srl, società riconducibile alla famiglia Severini, aveva presentato un contributo (a firma di Marco Severini) nel quale proponeva la suddivisione del complesso in unità minime di intervento, così da favorire il coinvolgimento di più soggetti imprenditoriali, e chiedeva di ammettere un ampio ventaglio di destinazioni d’uso, tra le quali quella residenziale, commerciale, direzionale, ricettiva e sanitaria.

Il Piano operativo adottato nell’ottobre del 2021 dall’amministrazione Tambellini aveva previsto per l’area una destinazione prevalentemente turistico-ricettiva, con 4mila metri quadrati, a cui si aggiungevano 1500 metri quadrati di commerciale, mille di residenziale e 3mila di direzionale, questi ultimi utilizzabili anche per funzioni residenziali o turistiche.

Nel febbraio del 2022 la Seven Srl aveva presentato sette osservazioni al Piano operativo adottato, due delle quali erano state successivamente ritenute accoglibili, due parzialmente accoglibili e tre non accoglibili. Nell’aprile del 2024 era emersa la prospettiva di realizzare nell’ex complesso industriale decine di appartamenti per anziani autosufficienti, secondo la formula del senior living, con abitazioni indipendenti e servizi centralizzati.

In funzione di quell’ipotesi progettuale era stata ridefinita la distribuzione delle destinazioni urbanistiche, portando a 8mila metri quadrati la superficie riservata alle attività direzionali e di servizio, mantenendo 1500 metri quadrati di commerciale ed eliminando la destinazione propriamente residenziale. A distanza di appena due anni dall’approvazione definitiva del Piano operativo, avvenuta il 15 ottobre del 2024, viene dunque chiesto di modificare nuovamente le previsioni urbanistiche per le ex Lenzi. Non compaiono riferimenti ad abitazioni destinate specificamente agli anziani: la richiesta di variante lascerebbe dunque ipotizzare un ripensamento dell’operazione immobiliare, anche se resta da chiarire se il precedente progetto sia stato definitivamente accantonato e se a promuovere l’attuale intervento sia la medesima proprietà.

Il piano prevede la demolizione dell’edificato industriale, da tempo in condizioni di abbandono e degrado, e la realizzazione di cinque fabbricati residenziali, la cui disposizione è stata studiata anche in funzione della vicinanza alla ferrovia. Gli stessi volumi edilizi dovrebbero contribuire a schermare dal rumore dei treni la piazza pedonale e le aree verdi interne al comparto, mentre a ridosso dei binari è prevista una barriera vegetale costituita da un terrapieno inerbito, alberi e arbusti autoctoni. Tra le soluzioni tecniche prospettate per garantire il comfort delle future abitazioni figurano serramenti ad alte prestazioni acustiche, sistemi di ventilazione meccanica controllata ed eventuali dispositivi antivibranti in corrispondenza delle fondazioni. Non è ancora noto il numero complessivo degli appartamenti.

Resta da chiarire quale sarà il destino delle testimonianze dell’originario insediamento produttivo. Le ex officine Lenzi sono infatti censite dal Comune tra gli opifici e le manifatture di impianto storico e il vigente Piano operativo prescrive il mantenimento del fronte di interesse testimoniale su via Guidiccioni, riconosciuto come elemento di valore. Non è ancora noto come il nuovo progetto residenziale si concili con questa prescrizione.

Una delle questioni da affrontare riguarda la possibile necessità di una bonifica dei terreni. Il passaggio alla destinazione residenziale comporta infatti il rispetto di limiti di concentrazione delle sostanze contaminanti più restrittivi rispetto a quelli previsti per i siti industriali e commerciali. Nell’aprile del 2015 la società Teamproject di Lucca, su incarico della Seven, aveva condotto una serie di indagini sulla qualità ambientale dell’area. Le analisi non avevano evidenziato, nei limiti dei campioni e delle profondità esaminati, particolari fenomeni di inquinamento del suolo e del sottosuolo, fatta eccezione per un campione nel quale la concentrazione di rame risultava superiore alla soglia di contaminazione. Ulteriori verifiche sulle acque sotterranee, effettuate nel giugno dello stesso anno, avevano invece rilevato superamenti delle soglie per il percloroetilene e il manganese. Nel primo caso il fenomeno era stato ricondotto all’elevata concentrazione di fondo della sostanza nella pianura lucchese, mentre per il manganese era stata evidenziata la necessità di ulteriori approfondimenti.

È già stato completato il censimento dell’amianto nel complesso industriale, mentre tra le successive fasi di intervento sono previste la bonifica dei manufatti, la rimozione dei rifiuti e la demolizione selettiva degli edifici. Il Comune ha prescritto l’elaborazione di un nuovo piano di indagine ambientale per verificare la compatibilità dei terreni con la futura destinazione d’uso, dai cui risultati dipenderà l’eventuale avvio di un procedimento di bonifica del suolo. Dovrà inoltre essere indicata la classe energetica delle abitazioni e verificata la possibilità di dotare il comparto di un sistema di raccolta e riutilizzo delle acque piovane.