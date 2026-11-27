La cifra, donata il 4 novembre scorso, è il frutto della raccolta di donazioni promossa da docenti e colleghi

Il 4 novembre scorso, Leonardo Daniele Guidi, familiare del professore Federico Baldassini, docente del Liceo Artistico A. Passaglia di Lucca scomparso a maggio scorso, accompagnato dai professori del Liceo, Alessandra Remoli e Andrea Marchetti, ha consegnato a Monsignor Leonardo Della Nina, responsabile del villaggio del Fanciullo, la somma di 730 euro.

La cifra è il frutto della raccolta di donazioni promossa da docenti e colleghi del professor Baldassini. Guidi ha deciso di devolverla interamente al Villaggio del Fanciullo per sostenere i bisogni della struttura. La scelta di destinare i fondi a questa realtà ricalca pienamente l’approccio e la natura dell’azione educativa del prof. Baldassini.

“Per Federico – spiega Guidi – la scuola e la formazione rappresentavano gli strumenti indispensabili per permettere a ogni ragazzo di costruire il proprio progetto di vita, in vista di un inserimento pieno e autentico nella società. Il legame fra il prof. Baldassini e il Liceo si traduce in un gesto concreto di solidarietà per i più giovani.”

Da sempre, anche all’interno del villaggio del Fanciullo, il percorso scolastico è considerato il pilastro fondamentale per l’integrazione e il riscatto sociale. Sostenendo questa storica comunità, la memoria del prof. Baldassini che gli studenti chiamavano affettuosamente professor Balda, continua così a vivere nel modo che gli era più caro: offrendo ai giovani le basi per un futuro consapevole e un aiuto concreto a chi combatte, ogni giorno, le disuguaglianze educative.