Una giornata di festa e di orgoglio per tutto il territorio: il presidente dell’Automobile Club d’Italia, avvocato Geronimo La Russa, ha visitato la sede dell’Automobile Club Lucca in occasione delle celebrazioni per il eentenario dell’ente.

Ad accoglierlo, l’intera famiglia dell’Ac Lucca: gli organi amministrativi, consiglio direttivo e collegio dei revisori, i titolari delle delegazioni Aci della Provincia di Lucca, i dipendenti dell’ente e gli agenti delle agenzie Sara Assicurazioni del territorio. Un incontro che ha permesso al presidente di conoscere da vicino le persone che ogni giorno rendono l’Automobile Club Lucca un punto di riferimento per gli automobilisti lucchesi.

Nel corso della visita è stata presentata al presidente una fotografia dell’Ente che ne conferma l’eccellenza a livello nazionale. Con 22191 soci attivi, in crescita del 2,2% rispetto all’anno precedente (477 tessere in più), l’Ac Lucca è al 13esimo posto in Italia per numero di associati. Ancora più significativo il dato sulla penetrazione associativa: con il 5,88% su 377.142 veicoli circolanti, Lucca conquista il quinto posto nella classifica nazionale degli Automobile Club, ben oltre la media toscana (4,64%) e quella nazionale (2,37%).

Un risultato trainato dalla qualità dei servizi e dalla fiducia degli automobilisti: con un tasso di fidelizzazione del 69,5% e 975 nuove fidelizzazioni, l’Ac Lucca è secondo in Italia, quasi il triplo della media nazionale (25,1%). Anche il portafoglio tessere premia i prodotti ad alto contenuto di servizio: le formule Sistema (56,1%) e Gold Premium (11,7%) rappresentano insieme il 67,8% del totale, contro il 44,7% nazionale e il 63,1% regionale.

Grande soddisfazione anche per i risultati della rete sul territorio nella campagna associativa 2025: cinque delegazioni dell’Ac Lucca si sono classificate tra le 100 migliori d’Italia, con la sede Aci di Viareggio al primo posto della classifica.

Al presidente sono stati illustrati inoltre i successi in ambito sportivo, a partire dal Rally Coppa Città di Lucca, organizzato dall’ACc dal 13 al 15 novembre e valido quest’anno come finale di Coppa Italia, e l’impegno nell’educazione stradale, con interventi formativi in tutti gli Istituti Scolastici del territorio e attraverso il network delle autoscuole affiliate Aci Ready2Go.

Il presidente Geronimo La Russa ha espresso le sue più vive congratulazioni per gli straordinari traguardi raggiunti: pur essendo una realtà territoriale di dimensioni contenute rispetto ad altri grandi Automobile Club italiani, l’Ac Lucca ha saputo distinguersi ottenendo numeri di assoluto rilievo nell’ambito associativo, nel rilascio delle licenze sportive e nella fidelizzazione della clientela tramite i rinnovi automatici.