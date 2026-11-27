“Non possiamo continuare a dire ‘Meno male’ o ‘poteva finire peggio’. Serve un intervento adesso, lo stesso intervento che già due mesi fa ci era stato garantito”. E’ Pietro Bernicchi, del comitato paesano di San Cassiano a Vico, a raccontare quella che poteva essere una tragedia annunciata, avvenuta oggi 27 novembre all’uscita della scuola primaria di San Cassiano.

“All’uscita degli studenti – spiega -, tra il caos dei ragazzi e di genitori e parenti, una signora è stata investita da un’auto che procedeva a velocità oltre il limite consentito, zigzagando tra una persona e l’altra. La signora è stata colpita a una gamba. Sul posto sono intervenuti un mezzo di soccorso e una pattuglia della polizia municipale: la prima vista in questi ultimi due mesi”. Dalla riunione fatta circa due mesi fa e alla quale erano presenti anche assessori della giunta Pardini infatti, “non ho mai visto un agente o un’auto all’uscita come all’ingresso della scuola”.

L’incidente quindi, lamenta Bernicchi, “è accaduto a due mesi dalla riunione del comitato paesano che aveva avvertito le autorità comunali sulla pericolosità della strada. Si dice sempre che serve che succeda qualcosa per intervenire. Ora è successo. Cosa devo dire? Meno male che l’auto non ha preso in pieno un bambino? Che è successo ad una persona adulta? Non posso rassegnarmi ai meno male, perché il problema c’è, l’avevamo detto e ora ci aspettiamo una soluzione. Anche perché la questione peggiora quando piove e tutti sono ammassati ai cancelli”.