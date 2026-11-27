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Lavori sulla rete idrica nel centro di Lucca, possibili disagi
27 novembre 2026 | 14:30
Al ripristino della fornitura potranno verificarsi fenomeni di intorbidamento destinati a scomparire in breve tempo
Lunedì (30 novembre), dalle 9 alle 18, potrà essere sospesa l’erogazione dell’acqua o si potranno verificare cali di pressione nel centro di Lucca a causa di lavori sulla rete idrica.
Lo ha reso noto Geal Spa che specifica le zone interessate: via Francesco Carrara, via San Girolamo, piazza monsignor Emilio Maggini, corso Garibaldi dal civico 42 al 159, piazza del Giglio, via del Giglio, via del Peso, via della Polveriera e via delle mura urbane 6. I presunti abitanti interessati sono 676.
Al ripristino della fornitura potranno verificarsi fenomeni di intorbidamento destinati a scomparire in breve tempo.