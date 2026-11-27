Lo ha reso noto Geal Spa che specifica le zone interessate: via Francesco Carrara, via San Girolamo, piazza monsignor Emilio Maggini, corso Garibaldi dal civico 42 al 159, piazza del Giglio, via del Giglio, via del Peso, via della Polveriera e via delle mura urbane 6. I presunti abitanti interessati sono 676.