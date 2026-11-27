Domenica l’inaugurazione di “Magico bosco” e “Polvere di stelle” firmate dalla designer e architetta lucchese. Già da domani giochi, laboratori e spettacoli all’ex Cavallerizza

Due nuove installazioni luminose firmate dalla designer lucchese Emiliana Martinelli accenderanno altrettanti luoghi simbolo del centro storico di Lucca. Entra nel vivo il programma di Lucca Magico Natale 2026, che domenica (29 novembre) farà tappa in piazza Anfiteatro e in piazza San Frediano, dopo le inaugurazioni dello scorso fine settimana.

Il primo appuntamento è fissato alle 17,30 in piazza Anfiteatro, dove sarà inaugurato il Magico bosco, installazione ideata e curata da Martinelli. A seguire, cittadini e visitatori potranno spostarsi in piazza San Frediano per l’accensione di Polvere di stelle, seconda creazione della designer, pensata per ridisegnare attraverso la luce uno degli scorci più caratteristici della città.

I due progetti interpretano il tema del Natale attraverso un linguaggio artistico contemporaneo, mettendo in dialogo il design dell’illuminazione con il patrimonio storico e architettonico lucchese. A firmarli è l’architetta, designer e presidente di Martinelli Luce, storica azienda del territorio che si è affermata sulla scena internazionale nel settore dell’illuminazione e del design – con icone come la lampada Pipistrello di Gae Aulenti.

Ad aprire il fine settimana di festa sarà, invece, l’inaugurazione della Fabbrica del Natale, in programma domani (sabato 28 novembre) alle 15. Quest’anno il villaggio dedicato ai più piccoli sarà interamente ospitato nella nuova sede dell’ex Cavallerizza, in piazzale San Donato. A ingresso libero, proporrà laboratori creativi, giochi, spettacoli e appuntamenti musicali.