Una prova pratica del registro elettronico all’inizio di ogni anno scolastico per verificare la corretta gestione delle comunicazioni e prevenire violazioni della riservatezza degli alunni. È la proposta avanzata dall’avvocato Marco Martorana , Garante dei minori del comune di Lucca, alla luce del decalogo recentemente pubblicato dal Garante per la protezione dei dati personali sull’utilizzo del registro elettronico nelle scuole.

La proposta consiste nell’effettuare una s imulazione utilizzando profili di prova e dati fittizi, attraverso la pubblicazione di un avviso generale e l’invio di una comunicazione riservata. Accedendo alla piattaforma con i diversi profili di genitore, studente e docente, il personale scolastico potrebbe verificare concretamente quali informazioni risultano visibili a ciascun destinatario . Al termine della simulazione, i profili di prova verrebbero disattivati.

Martorana rivolge quindi un invito agli istituti scolastici del territorio lucchese affinché condividano le esperienze e le buone pratiche già adottate: “La scuola è uno dei primi luoghi in cui i bambini e gli adolescenti sperimentano concretamente il rispetto dei propri diritti. La protezione dei dati personali deve diventare parte integrante di questa esperienza educativa. Tutelare la riservatezza di un minore significa tutelare anche il suo diritto a crescere senza etichette, esposizioni indebite o discriminazioni. E spesso, per farlo, basta imparare a prevenire un errore prima che venga commesso”.