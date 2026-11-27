la proposta|
Registro elettronico, il Garante dei minori di Lucca propone una prova pratica a inizio anno
Marco Martorana invita le scuole a simulare l’invio di comunicazioni con profili di prova per verificare la riservatezza dei dati degli alunni e prevenire errori nella gestione delle informazioni personali
Una prova pratica del registro elettronico all’inizio di ogni anno scolastico per verificare la corretta gestione delle comunicazioni e prevenire violazioni della riservatezza degli alunni. È la proposta avanzata dall’avvocato Marco Martorana, Garante dei minori del comune di Lucca, alla luce del decalogo recentemente pubblicato dal Garante per la protezione dei dati personali sull’utilizzo del registro elettronico nelle scuole.
“Se la convocazione di un incontro relativo al sostegno scolastico finisce nella bacheca visibile a tutte le famiglie, può bastare il nome dell’alunno per rivelare un’informazione riservata. Un errore apparentemente banale può avere conseguenze sulla dignità del minore, sulla sua vita scolastica e sulle relazioni con i coetanei”, osserva Martorana.
La proposta consiste nell’effettuare una simulazione utilizzando profili di prova e dati fittizi, attraverso la pubblicazione di un avviso generale e l’invio di una comunicazione riservata. Accedendo alla piattaforma con i diversi profili di genitore, studente e docente, il personale scolastico potrebbe verificare concretamente quali informazioni risultano visibili a ciascun destinatario. Al termine della simulazione, i profili di prova verrebbero disattivati.
“Non si tratta di introdurre un ulteriore adempimento burocratico – dice Martorana -, ma di adottare una misura di prevenzione semplice e concreta. Occorre guardare il registro elettronico con gli occhi di chi lo utilizza. Sapere come si pubblica una comunicazione non significa necessariamente sapere chi potrà leggerla”.
Dalla simulazione potrebbe nascere anche una breve guida operativa destinata al personale scolastico, con esempi immediatamente comprensibili. Un avviso sulla chiusura della scuola può essere pubblicato nella bacheca generale; una convocazione che riguarda la situazione personale di un singolo alunno deve invece raggiungere esclusivamente i destinatari autorizzati.
La verifica potrebbe essere ripetuta ogni volta che cambiano la piattaforma digitale o le impostazioni di accesso, coinvolgendo, ove necessario, il responsabile della protezione dei dati e il fornitore del servizio.
Martorana rivolge quindi un invito agli istituti scolastici del territorio lucchese affinché condividano le esperienze e le buone pratiche già adottate: “La scuola è uno dei primi luoghi in cui i bambini e gli adolescenti sperimentano concretamente il rispetto dei propri diritti. La protezione dei dati personali deve diventare parte integrante di questa esperienza educativa. Tutelare la riservatezza di un minore significa tutelare anche il suo diritto a crescere senza etichette, esposizioni indebite o discriminazioni. E spesso, per farlo, basta imparare a prevenire un errore prima che venga commesso”.