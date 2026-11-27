A quasi tre mesi dall’inizio delle lezioni, quattro istituti superiori della città – Civitali, Paladini, liceo classico Machiavelli e Giorgi – risultano ancora privi di una palestra propria e dipendono dagli impianti messi a disposizione dalla Provincia, con pesanti ripercussioni sul regolare svolgimento delle lezioni di educazione fisica. A denunciare pubblicamente la situazione è una lettera firmata dai docenti di scienze motorie e sportive dell’Isi Machiavelli – Michele Beani, Elisabetta Bellora, Sara Carnicelli, Giacomo Cipriani, Antonio Giannecchini, Sara Lazzarini, Maria Nunziata, Francesca Orsucci e Lorenza Peck – che ricostruiscono mesi di attese, assegnazioni tardive e ripensamenti improvvisi.

Secondo quanto riferito dagli insegnanti, la criticità era stata segnalata con largo anticipo rispetto all’avvio dell’anno scolastico, ma la risposta dell’ente provinciale è arrivata tardi e si è rivelata non efficace. “A marzo le richieste degli istituti, ad agosto le prime assegnazioni, a novembre nuovi cambiamenti e nessuna soluzione definitiva. Civitali, Paladini, Classico e Giorgi ancora senza spazi adeguati alle attività motorie. E a pagare il prezzo dei ritardi sono, ancora una volta, gli studenti. Quattro istituti superiori lucchesi ancora senza palestra propria e che dipendono dagli spazi messi a disposizione dalla Provincia. Una situazione che, di fatto, sta impedendo a numerose classi di svolgere regolarmente le lezioni di scienze motorie, costrette troppo spesso a rimanere in aula“, scrivono i docenti.

La ricostruzione contenuta nella lettera evidenzia come le scuole avessero avviato le richieste già nel marzo 2026 proprio per consentire una programmazione puntuale, ricevendo invece le comunicazioni sulle assegnazioni soltanto ad agosto, quando gli istituti avevano ormai necessità di chiudere gli orari delle classi e dei docenti. A complicare ulteriormente il quadro è intervenuta una nuova comunicazione lo scorso 4 novembre, con cui è stato reso noto che la palestra Bacchettoni, inizialmente assegnata sia al Paladini sia al Giorgi, non sarebbe stata più disponibile per il Giorgi, che avrebbe dovuto spostare le proprie classi al Campo Coni ad anno scolastico ormai avviato. “Gli orari non sono caselle che si spostano a piacimento”, sottolineano gli insegnanti, criticando una scelta che a loro avviso non tiene conto della complessità dell’organizzazione scolastica.

Da qui l’appello diretto all’amministrazione provinciale affinché ponga fine ai continui rinvii e individui un assetto stabile per garantire il diritto allo studio e all’attività sportiva degli alunni. “Non si può continuare a scaricare i disagi sulle scuole. Di fronte a questa situazione, le scuole chiedono alla Provincia di assumersi le proprie responsabilità e di intervenire tempestivamente. Non è più sufficiente comunicare assegnazioni tardive o disporre cambiamenti che non tengono conto delle condizioni reali in cui gli istituti sono chiamati a lavorare. L’attività motoria non è una disciplina accessoria, né un’ora da sacrificare quando mancano gli spazi. È parte integrante del percorso formativo, con una propria programmazione didattica e obiettivi educativi che non possono essere raggiunti restando seduti in un’aula. Gli studenti hanno diritto a fare lezione, non a subire le conseguenze dei ritardi organizzativi“, prosegue il documento.