Un appuntamento pubblico per approfondire il tema del testamento biologico e offrire ai cittadini strumenti concreti di consapevolezza. Domani (28 novembre) dalle 15,30 alle 18, l’auditorium dell’Agorà in via delle Trombe 6 a Lucca ospiterà il convegno intitolato Conoscere i diritti per esercitarli. Dat – Disposizioni anticipate di trattamento. Testamento biologico. L’iniziativa è promossa e curata da Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato di Lucca, in collaborazione con l’Ufficio relazioni con il pubblico dell’Azienda Unità sanitaria locale Toscana Nord Ovest.