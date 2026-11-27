Il convegno|
Testamento biologico, convegno all’Agorà con Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato
A confronto con gli esperti per parlare di disposizioni anticipate di trattamento. Appuntamento domani (28 novembre) dalle 15,30
Un appuntamento pubblico per approfondire il tema del testamento biologico e offrire ai cittadini strumenti concreti di consapevolezza. Domani (28 novembre) dalle 15,30 alle 18, l’auditorium dell’Agorà in via delle Trombe 6 a Lucca ospiterà il convegno intitolato Conoscere i diritti per esercitarli. Dat – Disposizioni anticipate di trattamento. Testamento biologico. L’iniziativa è promossa e curata da Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato di Lucca, in collaborazione con l’Ufficio relazioni con il pubblico dell’Azienda Unità sanitaria locale Toscana Nord Ovest.
I lavori si apriranno alle 15,30 con l’introduzione al convegno affidata a Roberto Crea di Cittadinanzattiva, seguita alle 15,45 dal saluto ai convenuti da parte di Sergio Ardis. Alle 16 Paolo Malacarne interverrà per approfondire le disposizioni anticipate di trattamento dagli aspetti legali fino alla relazione di fiducia, mentre alle 16,30 sarà la volta di Irene Cavasini, che illustrerà il ruolo centrale del medico di medicina generale. Alle 16,45 Flavia Costi analizzerà invece la funzione degli uffici relazioni con il pubblico per la registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento.
La parte finale del pomeriggio, a partire dalle 17,15, sarà interamente dedicata al confronto diretto attraverso gli interventi del pubblico presente in sala.